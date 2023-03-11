美取消中國客新冠檢測之際　眾議院一致要求解禁疫源情報

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過，雖然美國疾控單位放寬對中國的入境規定，但另一方面，美國眾議院10日通過投票，一致要求美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines），解密有關新冠疫情起源的資訊。
根據《路透社》報導，自從參議院3月1日以一致同意的方式，通過揭露疫源的法案後，10日眾議院同樣以419票贊成、0票反對的結果通過，將交由總統拜登（Joe Biden）決定簽署、生效與否。
報導提到，自從疫情2019年底在中國武漢爆發以來，華府與北京就一直針對新冠病毒的真實起源，展開高度政治化的辯論，當時美國民主黨和共和黨都呼籲應加大制裁中國的力道。上個月美媒《華爾街日報》報導又稱，美國能源部得出結論認為，這場大流行很可能是由中國實驗室外洩引起的，再度掀起熱議，但北京方面已否認這一評估。
美國共和黨眾議院情報委員會主席圖納（Mike Turner）認為，美國民眾需要知道包括病毒如何出現，是否自然產生，又或是來自實驗室等問題；委員會的首席民主黨人海姆斯（Jim Himes）也說，希望該能澄清真相，減少猜測和謠言。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
更多「新冠變異株Omicron」相關新聞。