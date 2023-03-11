經典賽／中華隊復活！逆轉義大利贏了 最新晉級路線曝光
中華隊10日晚間對上義大利以11：7奪下本屆經典賽的第一場勝利，其中六局下張育成一支關鍵的追平2分全壘打，讓中華隊氣勢重新打回，也被稱作是逆轉的關鍵。然而在昨天比賽結束之後，今天將對上的是目前還未落敗過的強敵「荷蘭」。對此，就有球迷分析接下來中華隊的晉級之路，表示幾乎已經沒有任何退路，但至少要贏「古巴」才行。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在PTT貼文指出「假設對荷蘭跟古巴都贏的話，100%晉級沒問題，不過難度是真的有點高，但如果退一步只贏古巴，而巴拿馬輸給義大利跟荷蘭之後，戰績就會變成，荷蘭全勝分組第一、義大利跟中華隊2勝2負並列第二、巴拿馬跟古巴1勝3負排後面名次，先比對戰勝負我們能排第二，這是最有希望的晉級路線吧？」
貼文一出，不少網友紛紛回應「當然最穩的就是贏荷蘭跟古巴啦」、「如果這樣看的話，荷蘭誓死會守住分組第一吧，第二複賽要打日本」、「贏一場就及格了啦真的，集氣衝東京吧」、「荷蘭輸義大利可能會變分組第二，不想複賽對上日本應該會蠻拼的，主要台灣至少要贏古巴」、「我想都不敢想，這屆能拿今天一勝就很滿足了」、「這組沒人只想當分組第二，一定都會拼第一的，最佳就是荷蘭第一，按照這個劇本的話確實我們有機會第二」。
而目前A組一共有五支球隊，荷蘭目前是以2勝0敗分組第一，假使最終中華隊按照球迷推測劇本走，打輸荷蘭、贏了古巴的話，那麽根據經典賽分組排名規則，若勝負場次勝率相同，將會先「比較勝負關係」來決定排名，而若義大利打贏巴拿馬、打輸荷蘭，跟中華隊都是2勝2負的話，因中華隊贏義大利，中華隊可能就會以分組第二挺進複賽！