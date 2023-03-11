陳靈《龍族女兒不流淚》本週登場！述說自身音樂傳奇

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自幼受強迫症所苦的陳靈，在與約翰．凱吉合作的過程中，重新和亞洲文化產生連結，包括世界音樂的聲音元素，以及凱吉深感興趣的東方禪學。尤其是禪學中的部分思想，與二十世紀的極簡主義音樂（Minimalism）不謀而合，也使得陳靈與自己的強迫症達成和解。陳靈說，「只有接受當下，接受未知，接受不完美，最終才能帶來真正的突破與自由。」
除了來自東方的音樂思維，陳靈也藉著約翰．凱吉，開始接觸非常規樂器，她在1997年的實驗性專輯《玩具鋼琴的藝術》（The Art of the Toy Piano）中，將原為兒童設計的玩具鋼琴，提升到了「真正的」樂器地位。
從那時起，陳靈成為了世界上第一位專業的玩具鋼琴演奏家，也逐步展現對於其他玩具樂器的好奇心，這些人生歷程，都會在《龍族女兒不流淚》中逐步揭示。
兩廳院表示，《龍族女兒不流淚》是一部結合音樂、獨白與影像的多媒體劇場作品，原本陳靈想以「龍族女兒不流淚」為題，寫下自己的回憶錄，但忙於演出的她，連提筆的時間都沒有，最終，她透過作曲家好友艾瑞克．格里斯沃德（Erik Griswold）和導演塔瑪拉．蘇維克（Tamara Saulwick）的幫助，將她腦海中的回憶錄轉化為劇場作品。
在舞台上，陳靈演奏那些在她生命中佔有重要地位的樂器，包括正規音樂教育體系的鋼琴演奏、代表約翰．凱吉精神的預置鋼琴（Prepared Piano，即在鋼琴的琴弦上放置螺絲、橡皮擦、迴紋針等物件，來改變鋼琴的音色）以及讓她重拾兒時記憶的玩具鋼琴。
格里斯沃德也使用極簡主義音樂風格，為此劇創作原創音樂，以象徵陳靈的強迫症病徵，以及受凱吉影響的東方禪學思想。《龍族女兒不流淚》於2020年疫情前完成首演，並於隔年得到澳洲藝術音樂獎戲劇類別的肯定。
有鑑於20世紀後的現代主義音樂（Modernism）充滿著不和諧的和聲與實驗性聲響，若不能理解作曲家的創作背景，對聽眾而言可能會是一場挑戰，兩廳院特別將3月12日晚間場次規劃為「輕鬆自在場」，在欣賞該場演出時，觀眾不必介意不自主發出的聲響，若無法久坐進出觀眾席也不需要擔心影響他人，不論處於什麼狀態，所有的觀眾都可以用更舒適、更放鬆的心情進入情境，盼不熟悉現代音樂的觀眾，也能放心前來觀演，藉由陳靈的人生故事進入當代藝術的世界中。