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汰換T91步槍　國軍2024年起逐步換裝新步槍

▲國安局總統候選人維安隨扈使用的T91S步槍，將傳統防火帽改良成近戰格鬥型防火帽，以便於近戰。（圖／記者呂炯昌攝）
▲國安局總統候選人維安隨扈使用的T91S步槍，將傳統防火帽改良成近戰格鬥型防火帽，以便於近戰。（圖／記者呂炯昌攝）

記者呂炯昌／台北報導

海軍陸戰隊指揮部日前坦承陸戰99旅實施械彈檢查時，發現短少T91步槍的「槍機」2件，立即成立專案小組調查，並主動移送司法偵辦。T91步槍為國軍現役制式步槍，國軍規劃自2024年起換新步槍，汰換T91步槍，將是政府遷台後第5度更換制式步槍。

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軍備局205廠生產的T91戰鬥步槍的全名為「5.56公厘T91戰鬥步槍」，使用5.56x45公厘子彈，彈夾容量30發，於2002年定型。T91步槍全長88公分、含空彈夾重3.3公斤。與前代T65K2步槍相較，T91步槍有3大變革，傳動機構模組化，機件少、結構簡單，利於清潔保養；3段式槍托伸縮操作，便於人員攜帶及進出戰（甲）車；多用途戰術滑軌，可結合光學瞄準鏡或夜視鏡，提高命中率或夜戰能力。T91步槍能以每分鐘800到850發的速度射擊，槍口初速可達每秒975公尺，T91步槍最大射程2563公尺、有效射程400公尺、100公尺射擊10發精度14公分。

T91步槍除國軍各單位使用外，國安局特勤中心也採購T91S步槍作為配槍，T91S步槍將T91戰鬥步槍的傳統防火帽改良成近戰格鬥型防火帽，以便於近戰接敵格鬥時使用。

為進軍美國槍械市場，軍備局205廠與美國軍火商Wolf Ammo簽約，代理經銷T91戰鬥步槍上機匣，搭配美造16吋槍管後於美國民間販售，重新被命名為「Wolf A1」，2017年一共賣出1000把。除了進軍民用步槍市場，T91步槍也低調軍援友邦。2019年7月總統蔡英文出訪加勒比海友邦海地，海地軍方歡迎隊伍中身穿戰術背心的特種部隊揹著台灣製的T91步槍。

國防部證實，為了因應未來作戰場景，以及城鎮戰的趨勢，有效發揮單兵遠程可以打準，近程可以打快的目的，國軍持續研發新式槍械，原則是要符合重量輕，便於攜行，槍身堅固、耐衝撞、射程遠等需求，並按照「國防自主」原則、建案程序執行作業，期逐步汰換現役的步槍。

新型步槍自2020年開始研發，2022年8月完成初期作戰評測，目前暫時定名為「XT112新式步槍」，新式步槍仍採用5.56x45公厘子彈，也依陸軍的需求，增加光學及內紅點瞄準鏡，以提升射擊精度，接戰距離提升至1200公尺。

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