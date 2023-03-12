汰換T91步槍　國軍2024年起逐步換裝新步槍

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T91步槍除國軍各單位使用外，國安局特勤中心也採購T91S步槍作為配槍，T91S步槍將T91戰鬥步槍的傳統防火帽改良成近戰格鬥型防火帽，以便於近戰接敵格鬥時使用。
為進軍美國槍械市場，軍備局205廠與美國軍火商Wolf Ammo簽約，代理經銷T91戰鬥步槍上機匣，搭配美造16吋槍管後於美國民間販售，重新被命名為「Wolf A1」，2017年一共賣出1000把。除了進軍民用步槍市場，T91步槍也低調軍援友邦。2019年7月總統蔡英文出訪加勒比海友邦海地，海地軍方歡迎隊伍中身穿戰術背心的特種部隊揹著台灣製的T91步槍。
國防部證實，為了因應未來作戰場景，以及城鎮戰的趨勢，有效發揮單兵遠程可以打準，近程可以打快的目的，國軍持續研發新式槍械，原則是要符合重量輕，便於攜行，槍身堅固、耐衝撞、射程遠等需求，並按照「國防自主」原則、建案程序執行作業，期逐步汰換現役的步槍。
新型步槍自2020年開始研發，2022年8月完成初期作戰評測，目前暫時定名為「XT112新式步槍」，新式步槍仍採用5.56x45公厘子彈，也依陸軍的需求，增加光學及內紅點瞄準鏡，以提升射擊精度，接戰距離提升至1200公尺。