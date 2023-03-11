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日本奧斯卡！妻夫木聰稱帝哭了　《灌籃高手》奪最佳動畫

▲妻夫木聰相隔12年再奪電影學院獎影帝，粉絲林柏宏留言恭喜，他也回覆致謝。（圖／翻攝自妻夫木聰IG）
▲妻夫木聰相隔12年再奪電影學院獎影帝，粉絲林柏宏留言恭喜，他也回覆致謝。（圖／翻攝自妻夫木聰IG）

記者楊穎軒／綜合報導

有日本奧斯卡之稱的第46屆日本電影學院獎昨（10日）在東京舉行頒獎典禮，妻夫木聰主演的《那個男人》橫掃最佳影片、導演、編劇、男主角、男女配角等8座獎，為最大贏家，相隔12年再度稱帝的他，致詞時激動落淚，感謝6年前就合作《愚行錄》的導演石川慶，安藤櫻也憑本片拿下女配角，最佳動畫競爭激烈，最後由《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》打敗《鈴芽之旅》奪獎。

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▲《那個男人》讓妻夫木聰再拿日本金像獎男主角。（圖／翻攝自IMDb）
▲《那個男人》讓妻夫木聰再拿日本金像獎男主角。（圖／翻攝自IMDb）
▲演技派女星安藤櫻抱走女配角。（圖／翻攝自IMDb）
▲演技派女星安藤櫻抱走女配角。（圖／翻攝自IMDb）
重要得獎名單：

最佳影片：《那個男人》

最佳導演：石川慶／《那個男人》

最佳男主角：妻夫木聰／《那個男人》

最佳女主角：岸井雪乃／《惠子不能輸》

最佳男配角：窪田正孝／《那個男人》

最佳女配角：安藤櫻／《那個男人》

最佳劇本：向井康介／《那個男人》

最佳攝影：市川修、鈴木啓造／《新・超人力霸王》

最佳配樂：RADWIMPS、 陣内一真／《鈴芽之旅》

最佳剪輯：石川慶／《那個男人》

最佳燈光：吉角莊介／《新・超人力霸王》

最佳美術：林田裕至、佐久嶋依里／《新・超人力霸王》

最佳音效：小川武／《那個男人》

最佳動畫：《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》

最佳海外影片：《捍衛戰士：獨行俠》

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