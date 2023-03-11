新鮮人找工作看這3點　薪資第一、離家近、工作氛圍佳

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究竟名校畢業生在就業市場是否吃香？根據1111人力銀行調查顯示，有高達96.1%受訪畢業生認為名校光環雖然有助於求職，不過光環背後也要承受不小壓力，包括表現不如預期／被嘲諷68.6%、被用高標準衡量工作表現52.9%、擔心表現不好壓力大47%、被前輩質疑能力41.8%以及被認為名校生新人不好帶／本位主義25.4%。
行走職場除了仰賴實力及學歷外，調查指出，缺乏社會經驗的新鮮人最擔心誤踩工作地雷，包括搞小圈圈排擠新人50.3%、雙面人同事或前輩47.7%、責任制不給加班費43.1%、下班時間被交辦工作line響不停占37.9%，以及加班文化盛行／前輩沒下班新人不能走占36.6%等職場潛規則。
陳尹柔建議新鮮人在面試過程中，多展現個人亮點，例如曾經參與的專案競賽、企業實習收穫、在校社團幹部職掌等，讓面試官在短時間了解你的特色與價值，如此才有機會拿到相對理想的敘薪條件。
另外，Open House陽明交大春季就業博覽會今（11）日在新竹光復校區熱鬧登場，包括半導體業、消費電子、光電光學、資訊軟體、網路通訊、新創／生醫、綜合／集團／人力銀行等，高達256個攤位現場招募新鮮人，1111人力銀行在現場祭出掃條碼填履歷，即可獲得免費咖啡券的好康回饋，還能參加上午11點和下午4點的摸彩活動，把1萬元現金紅包帶回家，吸引大批學生駐足停留。
為了迎接數位時代來臨，1111人力銀行和「科技島」社群網站合作，集結專家學者共同開設免費線上課程，第一場由智合科技總經理李忠軒於3月16日線上開講，傳授Chat GPT魔法咒語，教導上班族如何下對指令，把挑戰化為轉機，陸續還有台大資工系副教授陳縕儂、連續7年美國微軟全球最有價值專家MVP李啟龍、知名Youtuber科技旅人毛巾、核果智能科技執行長李厚均以及台灣人工智能產業協會講師孫善堂等人接棒開講，只要登入1111會員即可免費報名上課。