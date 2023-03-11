吉力吉撈3分砲 伍麗華憶「同村孩子」正名發揚排灣文化
世界棒球經典賽A組預賽在台中持續熱戰，台灣隊11日打出漂亮一役，在主場擊敗義大利，順利收下首勝。其中，8局下時捕手吉力吉撈．鞏冠轟出3分全壘打，適時拉開比數，讓國人歡欣鼓舞。民進黨籍的原住民立委伍麗華表示，吉力吉撈是她同村的孩子，其父親曾向自己陳情，希望不要用漢字音譯孩子的原住民名字，否則會不標準，看到昨天包含吉力吉撈的原住民選手表現優異，自己忍不住要來蹭一下。
記者黃宣尹／台北報導
今年28歲的吉力吉撈．鞏冠原籍是屏東縣瑪家鄉佳義村的排灣族人，其棒球路從小就嶄露頭角，旅美時最高層級到3A。原先其使用漢名朱立人奔馳球場上，在2019年底決心將身分證名字正名排灣族名字吉力吉撈．鞏冠（Giljegiljaw Kungkuan），就連在美國職棒的登錄名都改。
吉力吉撈自此以排灣族名在球場上奮戰，期盼讓世界看到排灣族，不過他仍期盼，未來球衣能繡上族語羅馬拼音「Giljegiljaw」。
伍麗華對此表示，吉力吉撈是她同村的孩子，其父親曾經向她陳情，希望不要用漢字譯音原住民名字，因為播報員的發音會不標準，且有所差異。伍麗華也說，看到昨天比賽精采，原住民選手都有很好的表現，實在忍不住要來蹭一下。
伍麗華過往也曾透露，吉力吉撈的父母親在她的團隊擔任志工，自己對他們一家認同排灣族文化、以身作則彰顯排灣族傳統名字的努力，真的十分欽佩。