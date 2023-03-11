行車糾紛爆衝突！9煞持刀械棍棒輸贏 男遭砍傷丟包醫院
10日凌晨2時許，台北市北投區中央南路2段，發生一起行車糾紛，當時31歲的張姓男子，騎乘機車行經該路段時，與23歲高姓男子的車輛發生擦撞，雙方當下爆發口角。沒想到不久之後，高男竟烙人持刀械追砍張男。張男寡不敵眾多處遭砍傷，高男竟將其丟包在醫院後離開。警方獲報後展開追查，並將涉案的高男等9人逮捕到案，將積極釐清犯案動機與事發經過。
記者林盈君/綜合報導
據警方調查，張男與高男發生行車糾紛，雙方互嗆爆發口角，之後高男率同夥共9人，回到現場持棍棒刀械追砍張男，並將其強押上車。張男遭眾人追砍，手腳部位多處受傷，隨後被高男等人丟包在淡水馬偕醫院，所幸院方發現緊急救治，並無生命危險。
警方獲報後，立即展開調查，並循線逮捕高男等9人，高男落網後坦承犯行，稱係因行車糾紛發生擦撞，雙方口角後演變成肢體衝突。警訊後，依傷害、妨害自由以及聚眾鬥毆等罪嫌將高等9人送辦。
※【NOWnews 今日新聞
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