iPhone 14 黃色哪裡買最便宜？　這家預購最高現折3千

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📍傑昇通信
首次在預購期間針對價格大幅調降，到店預購iPhone 14及iPhone 14 Plus新色，全面調降7%，依機型容量不同，像是iPhone 14 128GB 原價27900元，預購25990元，iPhone 14 Plus結帳最高現折3,010元，。另有舊換新，最高能再折2萬元；與此同時，果粉若考慮目前降最多的iPhone 13（128GB），結帳也能依定價再折4,210元，算是iPhone新機中CP值最高的選擇。
📍Yahoo奇摩購物
Yahoo奇摩購物觀察發現，隨著iPhone 14系列春季新色即將開賣，帶動平台iPhone相關關鍵字熱搜漲逾8成。即日起至4/11祭出熱門旗艦機種iPhone 14直降千元起的活動，3/12前購機搭配指定銀行，最高再享10%購物金回饋。
📍PChome 24購物
3/14(二)早上08:00起現貨開賣，祭出「三大購機攻略」：花旗PChome Prime聯名卡最高回饋28%（限量需登錄）以最高規格的iPhone 14 Plus 512G 售價42,400元來看，回饋最高達7,432元。Pi 拍錢包綁定玉山 Pi 拍錢包最高7% P幣回饋。買就送「超值配件組」內含：原廠充電頭、保護殼、玻璃保護貼以及無線充電板（市價1,700元）。
📍中華電信
iPhone 14 Plus 128GB專案價14,300元，中華電信VIP客戶續約購機最高折5,000元，可用9,300元入手；iPhone 14 128GB搭配指定資費，最低0元起，並加碼贈Hami Point最高1,500點(1點等於1元)，月繳1,599元再獨享「流量轉贈」10GB (1門)服務，可自由轉贈親友。
📍台灣大哥大
申辦5G指定專案搭購 iPhone 14，最低0元就能帶回家，VIP用戶專案購機最高折5,000元。台灣大實體門市更推出響應環保的「全民舊機換新機」方案，回收 iPhone 13 Pro Max最高折抵3萬元。另外，台灣大也提供獨家好康組合，申辦5G 1,399以上指定專案，購買 iPhone 14或 iPhone 14 Plus，再搭配AirPods Pro(第2代)，專案價可折2,000元。
📍遠傳電信
新申辦/攜碼門號方案，最高可獲得3,000遠傳幣，續約享最高2,000元手機折價，預購空機享2,000遠傳幣加碼，無論新申辦或是續約，再送最多10杯咖啡，即日起至3/13，超夯iPhone 14 Pro/Pro Max空機最高折2,980元。申辦門號加購手機除了同享優惠、再加碼贈遠傳幣購物金，申辦4G 599方案，享4G上網不限速吃到飽、網內免費優惠，加碼贈2,400遠傳幣；5G 599起方案，享5G極速飆網、網內免費優惠，最高再送13,500遠傳幣。