「台式應援」震撼全世界棒球迷！WBC官推賀中華隊勝利
世界棒球經典賽中華隊10日以11：7擊敗義大利，拿下本屆賽事首勝，同時終止跨屆七連敗。除了場上台灣英雄的努力奮戰之外，替中華隊吶喊應援的球迷也功不可沒。WBC官方Twitter更是連發5篇文，向全球公開中華隊逆轉的完整過程，而「台式應援」的威力也震撼了全球棒球迷。
記者潘毅/綜合報導
WBC官方Twitter在賽事開始時，都會即時更新戰況影片，昨（10）日晚間的台義大戰，中華隊從7局下半開始展開連續攻勢，一路從7:7打到11:7，WBC官方更是連續發出5篇文，分享范國宸的安打打回中華隊第8分、張育成2分砲逆轉戰局、吉力吉撈轟出三分全壘打，直接澆熄義大利隊鬥志。
WBC官方IG更是貼出台中洲際棒球場台式應援的盛況，讓不少國外球迷驚呼「台灣人對棒球有多熱情阿？」、「台灣是現場觀球最佳國家」、「這應援聲太棒了」。
Youtuber「挖系桑米西」也表示「許多球迷也看了台義大戰，因為韓國先前被日本打敗的關係，讓更多人關注這場台灣跟義大利的比賽」並分享了韓國網友對於台義大戰的看法「義大利隊明天起來一定會耳鳴」、「台灣啦啦隊，很漂亮」、「看著這些粉絲的應援，在台灣棒球人氣真的很高」、「台灣應援文化，真的很有趣」。
至於全場球迷的應援聲是否真的有影響？義大利主帥Mike Piazza也坦言，地主中華隊球迷、啦啦隊的加油吶喊真的很有能量，也算是有點「噪音」，看電視還沒有太大感覺，實際在場上會更震撼，這也會是有趣的體驗。「這就是比賽，但在這樣環境下很艱難去贏球。」