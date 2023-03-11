愛情長跑片遭疑「影射陳零九」 王思佳澄清：沒有要消費
JKF第四屆百大女郎頒獎典禮昨（10）日登場，現場每一位女郎都穿上火辣戰袍相互爭豔，王思佳、孫生也盛裝出席擔任頒獎嘉賓。王思佳日前在個人YouTube上，分享關於愛情長跑後是否該結婚議題，而曝光時間剛好搭上陳零九宣布分手10年女友呼呼，加上王思佳與男方剛好同為狼人殺班底，且她還被發現IG無預警退對方追蹤，對此，王思佳也親自澄清。
記者侯家瑜/綜合報導
王思佳前陣子上傳一支「愛情長跑多年會不會成功？」的影片，恰好碰上陳零九、呼呼分手新聞，遭疑是在影射當事人，加上她也退男方IG追蹤，雖然經紀人早有澄清是2人私下沒交情才做此舉，但仍引來不少人臆測。而王思佳昨受訪時表示陳零九、呼呼分手之前，該集影片早就拍完，且剪片後製也需要時間，所以真的只是湊巧，也強調自己沒有在消費2人。
另外，孫生也談到前女友林襄，他坦言當初虧欠對方不少，帶給她的只有幽默風趣，也因為自己的血氣方剛，把她嚇跑。對於林襄每在公開場合，談到自己時都是好話，孫生滿是感激，還透露前陣子已經可以搜尋到林襄IG，「我那天在IG看到，我可以搜尋到林襄了，但我還是沒追回來，希望她可以過得開心。」