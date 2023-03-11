今日廣場》林訓玄／賴清德何不拚修「地制法」？

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反之，民進黨賴清德主席雖然主張沒有「現任優先」，並承諾一定有「公平初選」，但8日中執會卻通過「不建議現任議員投入立委選戰」，雖然其出發點是要避免「落跑議員」給選民的不良觀感，像是國民黨的王鴻薇選上議員後，就職15天又當選立委。但筆者以為此一決議反而產生「現任優先」的效果。
首先，單一選區制度使立委選區及議員選區有所重疊，立委要加強選民服務，提升選民的認同以及和在地的連結，不然將難以面對議員或鄉鎮長的競爭，例如當年嘉義市王美惠打敗李俊邑、桃園平鎮市長陳萬德打敗朱鳳芝。
其次，就候選人戰力而言，如不開放現任議員參與初選，反而會造成現任立委鬆懈，畢竟若初選對手無一官半職，也無選民基礎，對於現任立委來說根本就是躺著選，特別是在優勢選區，現任者只要選上了，就能在無人挑戰的情況下，一而再地連選連任，頭過身就過。這種情況久了，現任立委勢必越來越安逸，遇到大選時戰力必定大打折扣。
再者，賴清德今日不建議議員參與立委初選，那以後縣市長選舉，是不是也將不建議立委帶職參選，不然日後也必然遭對手質疑賴主席昨是今非，若真如此，反而不利於黨內人才流動，日後將無強棒參選縣市首長。
最後，相較於立委轉職縣市長後，立委職缺可以補選，根據現行《地方制度法》第81條第1項規定，議員除因案去職可以遞補外，如果議員請辭及死亡，則無法遞補。因此，筆者認為，賴主席當務之急應優先透過民進黨團推動地制法修法，解決此一爭議；避免王鴻薇當選立委辭議員後，不能有人遞補其台北市松信選區議員空缺，最後還能拿走77萬選票補助款。直接受影響的，就是落選頭吳崢只能看著那席空缺乾瞪眼，地方也直接少了一位議員。台北市平均約每4萬名市民會選出1席市議員，替市民審查預算、辦理地方會勘、處理陳情案，松信區上一屆10席議員，這屆因人口外流原本就少了1席，現在再減1席，各議員服務量必定更加吃緊，對於地方政治及選民都不是好事。
賴清德主席甫在南投立委補選替民進黨拿下久違的勝利，全黨士氣高昂之際，應趁勝追擊，透過黨內良性競爭，來凝聚黨內共識、促進團結，民進黨才能走得更長更遠。
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