食品展農漁訂單破3億　陳其邁鐵人行程七天趕三地

高雄市長陳其邁連任後首次出訪，在開議前，率市府與市議會一同衝刺城市外交、行銷高雄物產、力拚招商引資，3月5日至11日，從東日本至西日本，七天時間鐵人走訪包括東京、熊本與福岡三縣市，除了拜會日本自民黨政務調查會會長萩生田光一等數位國會議員、福岡縣、回訪熊本縣市，東京食品展高雄農漁特產銷售初估訂單更已突破3億。
記者鄭婷襄／綜合報導
陳其邁表示，此次出訪重點為全面深化高雄與日本合作，此行重點之一，便是參加亞洲最具規模的「東京國際食品展」，截至11日統計，今年預計輸往日本鳳梨已破億元目標；參展農民團體更明確指出，高雄農特產品已受大型超商、通路商及知名電商業者等通路青睞，不只日本買家，也有其他國家買家前來洽商，未來可望在東京、大阪等國際大城市舖貨上架，參展後續整體經濟效益可望達到數億元，高雄海味廠商在展覽期間現場接單與後續訂單也有上億元佳績。
為力拚招商引資，陳其邁拜會全球半導體先進材料大廠三井化學集團，爭取持續投資高雄，也前往全球知名半導體設備與生產輔助系統大廠Meistier Corporation，爭取投資高雄，強化南台灣半導體供應鏈。
此外，更全力衝刺高雄觀光，高雄熊與熊本熊再度同台，陳其邁市長更提前幫熊本熊驚喜慶生，未來市府將與日方洽談推出雙熊聯名商品，盼台日關係更緊密。
陳其邁也積極拜會日本自民黨政務調查會會長萩生田光一等數位國會議員、在兩個月內回訪熊本友好城市，更首次踏足九州最大縣福岡縣，拜會服部誠太郎知事討論產業、運動及教育等交流可能性，深化高雄對日本的多方連結。
行政暨國際處長張硯卿指出，高雄市政府十分重視與日本的關係，去（111）年即由陳其邁市長與羅達生副市長2次訪問日本東京，啟動疫後對日城市、產業交流布局，這次出訪尋求與日本建立產業、物產、觀光、教育的往來，落實既有友好城市的實質合作、加強開拓與國際城市的友好關係。