情人節約會首選！台北花節放閃無極限 3萬盆花毯搶先看
白色情人節賞花約會超浪漫！2023台北花節從3/1開跑一整個花季，除了知名的各大花季，3/12植樹節後還會有一整個「城市花毯」，在士林台北表演藝術中心廣場種下近3萬盆各式花卉組合，讓無論是愛侶還是單身狗，都能盡情享受浪漫鮮花擁簇！活動將從3/13一路開跑到3/27，台北市副市長林奕華今（11）日更搶先宣布3/18～3/25也在大安森林公園舉辦「花伴野餐」，盛邀民眾前往大安森林公園賞花，度過浪漫春日時光！
記者汪睿琦/綜合報導
今北市觀傳局在大安森林公園舉辦「企心協里 共植花苗」搶先看活動，席間副市長林奕華提到，台北市每一季都有不同的花卉可以欣賞，像是在春暖花開之際紛紛綻放的陽明山海芋季、士林官邸鬱金香季、花博公園玫瑰展，還有在大安森林公園綻放的、台北市市花-牡鵑花，民眾整個春季都能欣賞到不同的花卉美景。
席間，林奕華也搶先公布在3/12植樹節後攜手文化局，在台北表演藝術中心前廣場打造「花現蝶舞」城市花毯，近3萬盆各式花卉組合成300多平方公尺的大型花園造景，於3/13就會在捷運劍潭站台北表演藝術中心廣場與大家見面，活動一路到3/27，屆時盛邀民眾攜帶親朋好友或另一半前往賞花放閃！
另外，林奕華也推薦民眾可以3/18回到大安森林公園參與「花伴野餐」活動，邀請民眾一同伴花野餐、聽音樂放鬆，度過美好的春日時光。林奕華表示，2023台北花節接續台灣燈會在台北，以綻放鮮花將台北市的實力展現給全世界看到。