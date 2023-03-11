陳其邁訪日鐵人行程農漁訂單破3億　爭取友好城市力挺

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高雄市長陳其邁在開議前，率市府與市議會一同衝刺城市外交、行銷高雄物產、力拚招商引資。3月5日至11日，從東日本至西日本，七天時間鐵人走訪包括東京、熊本與福岡三縣市，展現市府在拓展對日交流上豐碩成果。
截至11日統計，今年預計輸往日本鳳梨已破億元目標；首次亮相新產品「蔬菜餅」的加洲合作社表示，多家日本知名連鎖超市及賣場也表示有意願採購，年採購金額已超過5千萬，參展農民團體更明確指出，高雄農特產品已受大型超商、通路商及知名電商業者等通路青睞，不只日本買家，也有其他國家買家前來洽商，未來可望在東京、大阪等國際大城市舖貨上架，參展後續整體經濟效益可望達到數億元。
高雄海味廠商成果豐碩，展覽期間現場接單與後續訂單也有上億元佳績，高雄海味業者表示將支持高雄水產品通路的拓銷與國外展覽，讓高雄水產品走向全世界。
陳其邁表示，此次出訪重點為全面深化高雄與日本合作，市府在「2023東京國際食品展」向國際宣傳高雄農漁特產，目前訂單已破3億元。招商引資部分，率團拜會全球半導體先進材料大廠三井化學集團，爭取持續投資高雄，也前往全球知名半導體設備與生產輔助系統大廠Meistier Corporation，爭取投資高雄，強化南台灣半導體供應鏈。
Meistier Corporation社長工藤正也，對於高雄完善的交通建設與優勢區位深感認同，並允諾後續會到高雄參觀拜訪，隨訪Meistier Corporation的高雄企業也對該公司半導體及水產等部分表達進一步合作意願，雙方相約下次高雄見。拜會的兩家日本企業對於投資高雄都表達正面的回應，將有助於強化南台灣半導體供應鏈，完整南部半導體生態系，為台灣半導體與高雄發展電動車等趨勢產業注入動能，共同拓展全球市場。
另外，高雄六龜原生種山茶多次獲得國際茶葉大賽殊榮，陳其邁訪日福岡百年製茶廠「牛島製茶」，觀摩日本一條龍茶產業，盼汲取日本茶產業經驗，行銷高雄山茶到全世界。農業局長張清榮說，高雄茶產業以推廣「高雄原生山茶」為主，農業局推動山茶文化，除協助六龜農會設計高雄山茶包裝，輔導取得比利時國際風味品質評鑑「風味絕佳獎章3星獎」外，更是這次日訪行程送給日本友人重要伴手禮之一。