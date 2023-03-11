經典賽／宿敵韓國為何變弱了？日媒：國內聯賽惡性循環

經典賽／中華隊首勝哪裡補課？　YouTube 2頻道訂起來

▲WBC經典賽中華隊昨出戰義大利獲得首勝，沒跟上直播，也能透過愛爾達體育家族、MLB兩大YouTube 快速補課。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.03.10）
▲WBC經典賽中華隊昨出戰義大利獲得首勝，沒跟上直播，也能透過愛爾達體育家族、MLB兩大YouTube 快速補課。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.03.10）

記者周淑萍/綜合報導

WBC世界棒球經典賽昨（10）日為第3天的賽程，由中華隊出戰義大利，3局下3分領先，追平又被反超，接著中華隊又大逆轉，2分砲追平比數，3分砲拉開差距，最終中華隊11:7拿下經典賽首勝，精彩賽事全台沸騰！如果沒有趕上昨晚的比賽，也可以上愛爾達體育家族YouTube和美國職棒大聯盟MLB，此兩大YouTube平台有免費的精彩畫面可以觀看，想補課或是再次複習精彩畫面都可以。另外，今(12)晚7點中華隊還要出戰荷蘭，一起來幫中華隊集氣應援，再拿一勝！

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愛爾達體育家族 ELTA Sports YouTube
愛爾達體育家族YouTube頻道快速的剪輯出昨晚中華隊首勝的精彩賽事，YouTube頻道上架一支約12分鐘的【精華回顧】3/10 義大利 vs. 台灣 ｜ WBC棒球經典賽A組預賽，11小時超過40萬次觀看，吸引超過千則留言，對於精彩的賽事，球迷看完後，忍不住大呼：「感動！」。


MLB YouTube
擁有超過400萬訂閱的美國職棒大聯盟MLB，在官方的YouTube有各式棒球的賽事影片，稍早頻道上架昨晚中華隊的首勝精彩畫面Italy vs. Chinese Taipei Game Highlights，目前累積35萬次，下方更是有超過千則來自世界各國的留言，有來自義大利的球迷大方地恭喜台灣贏球，還有網友大讚台灣球迷的熱情，成為主場優勢，甚至對於台灣民眾對於棒球的熱愛和團結令人敬佩。
 

▲MLB。(圖／翻攝MLB YouTube)
▲MLB 美國職棒大聯盟上架義大利對中華隊的精彩畫面，吸引上千則全球網友留言。(圖／翻攝MLB YouTube)
▲愛爾達體育家族YouTube頻道。(圖／翻攝愛爾達體育家族 YouTube)
▲愛爾達體育家族YouTube頻道的精華回顧，可以快速掌握精彩賽事。(圖／翻攝愛爾達體育家族 YouTube)

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