經典賽／中華隊沒退路了！「荷蘭先發」數據曝　球迷愣爆

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而所謂的防禦率又被稱作是「自責分率（Earned Run Average）」，指的是一個投手平均每一場球賽會掉的自責分會有多少，當投手因為被打安打或投出四壞球而讓打者上壘，然後不論任何原因，只要這位壘上的打者回來得分，這一分就算做是這名投手的自責分，計算方式一般就是「自責分X9除以所投局數」。
例如一位投手自責分為50分，投球局數250局，即「50x9除以250」大約等於1.8左右，也就是該位投手每投9局球，只會失分1分快2分，然而在一般標準來說，2到3已經算是非常優秀的投手，2以下則是頂尖的投手，更別說Lars Huijer去年在荷蘭聯賽防禦率竟然是不到1的0.86！
貼文一出，不少網友紛紛回應「這個數據是真的有扯到....」、「盡力就好啦！努力最重要」、「沒退路了，對手再強也是只能拼一波」、「五年防禦率不到2是怎樣....」、「不到1真的有料」、「打線不怕對面投手啦，投手壓得住對面才是關鍵」不過事實上，上屆經典賽海耶曾對台灣隊中繼，曾遭張志豪轟2分砲，今年中華隊打線選手強勁，不少球迷認為說不定有望突破防線，一舉奪下勝利！一起來替中華隊集氣吧！
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