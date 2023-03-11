經典賽／韓國慘遭日本血洗！韓媒集體開轟 激進用詞超嗆
中華隊10日晚間在WBC棒球經典賽奪下首勝，全台球迷瘋狂，然而幾家歡樂幾家愁，同樣是在10日晚間出賽的B組預賽，南韓隊以4：13遭到日本隊血洗，南韓已經苦吞二連敗，晉級機會恐怕已經渺茫。然而，對於比賽結果，南韓媒體群起圍攻，各個使用相當激進的字眼當作標題報導，引起討論。
記者張嘉哲/綜合報導
南韓隊在昨日以9分大比分差輸給日本之後，南韓媒體第一時間紛紛以「大災難」、「慘不忍睹」為標題報導，其中包括媒體OSEN以「完敗」、朝鮮日報以「屈辱的敗北」來形容該場賽事，甚至直接點名南韓隊晉級機會已經無望、《體育朝鮮》則是直接痛批「承認吧！韓國棒球是二流的」
另外包括《MK Sports》還以「韓國看到了嗎？台灣對義大利逆轉勝」為題報導，指出上一屆韓國跟台灣都在分組淘汰，時隔六年卻走上不同結局，韓國兩敗，但台灣卻擊敗難纏的義大利，而且還是逆轉勝！嘲諷意味開滿；《韓聯社》則以「韓國棒球東京慘案...沒有國際競爭力」為題報導，種種字眼都相當激進，讓台灣球迷看一看也有些不忍心。
而對於南韓遭到血洗，南韓總教練李強喆表示，這場比賽在一開始的時候，南韓還有獲勝的機會，但意識到有問題、更換投手的時間太晚了，後面即便換投也無法壓制日本，會輸球都是因為自己調度出問題所導致的，一人承攬了輸球的責任。