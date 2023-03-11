高市家長會長協會校際寫生比賽 強化毒品防制與家庭教育
高雄市各級學校家長會長協會今（11）日於美術館廣場舉辦年度「校際寫生比賽暨嘉年華會」活動，毒防局長林瑩蓉表示，毒品防制是家長最關切的議題，希望與家長共同推動毒品防制工作，其中最重要三個關鍵是：家長能參與學習毒防知能，並加強親子溝通與關愛，同時增強孩子的自信心，轉化壓力，可以讓孩子真正知道如何拒絕毒品的誘惑與侵害，有效防制毒品。
記者郭凱杰／高雄報導
今天的「校際寫生比賽暨嘉年華會」活動包含寫生比賽、家庭教育中心親子共讀、毒防局反毒闖關遊戲、音樂表演、食農教育披薩DIY等五項主題活動，毒品防制局與教育局結合此項活動強化親子毒品防制知能與家庭教育，並以反毒大使羽球天后戴資穎融合主題背板，強化反毒宣傳，現場超過500組親子參加，包括立委賴瑞隆、議員蔡金晏、李喬如、陳慧文、黃文志、白喬茵均出席支持該項活動。
毒防局研究顯示青少年初次施用毒品原因多為「好奇」及同儕環境影響，目前新興毒品常偽裝成咖啡包、軟糖、巧克力等，讓人失去戒心，因此毒防局與高雄市各級學校家長會長協會合作，在今日親子藝文活動中融入反毒闖關活動，以寓教於樂的遊戲，讓親子了解毒品的危害，培養拒絕毒品的知能，遠離毒品，營造無毒健康環境。