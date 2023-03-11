《黑暗榮耀》留伏筆！宋慧喬走進監獄　網友瘋傳第三季

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在第二季的劇情裡，文同珢終於復仇成功，讓五人幫自相殘殺，都受到了懲罰，而霸凌她的始作俑者朴涎鎮（林智妍 飾）慘遭眾叛親離，不僅被關進大牢裡，並面臨被先生、女兒、母親拋棄的慘況，親痛仇快的劇情，讓觀眾直呼過癮。
不過，幫助文同珢完成復仇大業的朱如炡（李到晛 飾），其實也有心理困擾，殺父仇人入獄後不斷騷擾，讓他心中怨念難以消除，連朱如炡的媽媽都對兇手恨之入骨，請求文同珢能想辦法解救朱如炡，《黑暗榮耀》第二季最後一幕，文同珢與朱如炡一起走向監獄，似乎預告著將展開新的復仇之旅，這個開放性結局讓網友期待值瞬間升高。
《黑暗榮耀》第二季才剛完結，已經流傳出第三季的消息，有網友曝光在網站上看到第三季於2024年上線的預告，對於未經證實的傳言，粉絲意見呈現兩極化，有人引頸期盼，但多數人認為現在結局已經很完美，光靠朱如炡的故事發展撐不起第三季，沒必要畫蛇添足，此外，Netflix公告續集時都是以Part區分而非以Season來區分，推測第三季的傳聞可信度不高。
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