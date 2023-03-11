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《黑暗榮耀》留伏筆！宋慧喬走進監獄　網友瘋傳第三季

▲由宋慧喬（右）與李到晛主演的韓國影集《黑暗榮耀》第二季剛播畢，網路上已經瘋傳有第三季。（圖／Netflix提供）
▲由宋慧喬（右）與李到晛主演的韓國影集《黑暗榮耀》第二季剛播畢，網路上已經瘋傳有第三季。（圖／Netflix提供）

記者江芷稜/綜合報導

眾所期待的Netflix復仇韓劇《黑暗榮耀》第二季，昨（10）日8集同步上線，由宋慧喬飾演備受欺凌的文同珢，對五人幫展開復仇大反攻，吸引全球粉絲擠爆平台觀賞，大大滿足了影迷等待3個月的心情，不過結局預留一個伏筆，讓觀眾追完劇後懷疑可能還有第三季，引起網路熱烈討論！

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▲《黑暗榮耀第二季》前段，朴涎鎮找出宋慧喬「2大落點」反擊。（圖／Netflix）
▲《黑暗榮耀第二季》前段，朴涎鎮找出宋慧喬「2大落點」反擊。（圖／Netflix）
▲《黑暗榮耀2》中，宋慧喬（左）再被林智妍折磨。（圖／Netflix YouTube）
▲《黑暗榮耀2》中，宋慧喬（左）再被林智妍折磨。（圖／Netflix YouTube） 
▲《黑暗榮耀 第二季》中，金建宇飾演的孫慏梧生死之謎揭曉。（圖／Netflix）
▲《黑暗榮耀 第二季》中，金建宇飾演的孫慏梧生死之謎揭曉。（圖／Netflix） 
▲《黑暗榮耀第二季》飾演霸凌主謀朴涎鎮的林智妍發文自嘲。（圖／Netflix）
▲《黑暗榮耀第二季》飾演霸凌主謀朴涎鎮的林智妍下場悽慘。（圖／Netflix）
在第二季的劇情裡，文同珢終於復仇成功，讓五人幫自相殘殺，都受到了懲罰，而霸凌她的始作俑者朴涎鎮（林智妍 飾）慘遭眾叛親離，不僅被關進大牢裡，並面臨被先生、女兒、母親拋棄的慘況，親痛仇快的劇情，讓觀眾直呼過癮。

▲《黑暗榮耀 第二季》中，朱如炡幫朴涎鎮注射麻藥同時，逼問孫慏梧下落。（圖／Netflix）
▲《黑暗榮耀 第二季》中，朱如炡成為文同珢的幫手，一起邁向復仇之路。（圖／Netflix）
不過，幫助文同珢完成復仇大業的朱如炡（李到晛 飾），其實也有心理困擾，殺父仇人入獄後不斷騷擾，讓他心中怨念難以消除，連朱如炡的媽媽都對兇手恨之入骨，請求文同珢能想辦法解救朱如炡，《黑暗榮耀》第二季最後一幕，文同珢與朱如炡一起走向監獄，似乎預告著將展開新的復仇之旅，這個開放性結局讓網友期待值瞬間升高。

▲網友瘋傳《黑暗榮耀》有第三季，在網路引起熱烈討論。（圖／翻攝自網路）
▲網友瘋傳《黑暗榮耀》有第三季，在網路引起熱烈討論。（圖／翻攝自網路）
《黑暗榮耀》第二季才剛完結，已經流傳出第三季的消息，有網友曝光在網站上看到第三季於2024年上線的預告，對於未經證實的傳言，粉絲意見呈現兩極化，有人引頸期盼，但多數人認為現在結局已經很完美，光靠朱如炡的故事發展撐不起第三季，沒必要畫蛇添足，此外，Netflix公告續集時都是以Part區分而非以Season來區分，推測第三季的傳聞可信度不高。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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