影集「歡迎光臨二代咖啡」　重現台中老宅新面貌

集結鳳小岳、林哲熹、隋棠、項婕如、李淳等華麗卡司的輕喜劇「歡迎光臨二代咖啡」，（10）日於台中市的拍攝主場景「二代咖啡」舉辦「興波遇見二代咖啡KOL分享見⾯會」，由此劇咖啡總顧問世界咖啡師大賽（WBC）世界冠軍吳則霖帶領興波咖啡團隊，與男主角林哲熹聯手重現劇中特調咖啡「鳳梨冷萃」、「愛爾蘭咖啡」，女主角項婕如則製作美味甜點「提拉米蘇」共享，台中市政府新聞局長鄭照新也到場⼒挺，一同體驗手沖咖啡，期許作品上映後口碑爆棚，藉由優質戲劇的⼒量帶動台中、全台灣的咖啡熱潮。
記者柳榮俊/台中報導
鄭照新表示，市府全⼒推動影視產業發展，提供劇組各項影視補助及獎勵措施，加上台中氣候條件優良，山、海、屯、城景色豐富，非常適合劇組取景拍攝。而「歡迎光臨 二代咖啡」全劇有90%於台中拍攝取景，感謝劇組特別邀請虛擬實境（VR）拍攝團隊，拍攝主場景精誠十二街老宅，讓觀眾能在雲端漫步二代咖啡，也串聯更多台中店家一同行銷台中，期待此劇能透過充滿溫度的場景，用一杯杯的咖啡傳遞一個個溫暖的故事。
製作人王子維表示，全劇已進入後製期，此次藉由VR實境拍攝完整重現劇中原貌，同時邀請劇中男女主角林哲熹、項婕如拍攝二代咖啡介紹短影片「遇見」，可望為未來行銷宣傳加大⼒道。王子維也特別感謝市府從場勘到拍攝期間的大⼒支持，除台中市影視發展基金會的協拍，新聞局也協助拍片取景和住宿補助，讓劇組擁有更多資源，拍攝過程相當順利。
共同製作人曾啓敦說，未來會持續在台中安排系列宣傳活動，包含在劇中一代咖啡的場景，豐原區「風起人文主題空間」舉辦日本百年咖啡器具品牌與劇照師的攝影專題講座；也規劃在西區五權西四街的「留白計畫」年輕族群舉辦試映會。期待後續作品上映前能夠一同串連宣傳，並推廣台中咖啡文化。
新聞局表示，《歡迎光臨 二代咖啡》主創及演員陣容堅強，男主角分別由曾經演出《艋舺》、《華燈初上》的演員鳳小岳及《我們與惡的距離》演員林哲熹擔綱，女主角則邀請到演出過《犀利人妻》的隋棠及入選台北電影節非常新人的項婕如，這部以咖啡為主要題材、融合都會愛情故事及師徒情誼的新穎劇集，預計於2023年第三季於國際平台上映，預計上映後將掀起一波新的話題。