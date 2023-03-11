內幕／藍總統擬徵召侯友宜　棋子論遭美方質疑韓國瑜2.0

台大13日公布ChatGPT指引　建議教師調整教學與出題方式

▲台灣大學預計13日公布ChatGPT防弊措施，建議教師調整考題、作業出題方式。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣大學預計13日公布ChatGPT防弊措施，建議教師調整考題、作業出題方式。（圖／美聯社／達志影像）

記者李琦瑋／台北報導

美國OpenAI推出聊天機器人ChatGPT，掀全球AI（人工智慧）熱潮，也衝擊到教學現場，目前國內有多所大學正研議因應規範。台灣大學今（11）日表示，預計13日公布因應措施，建議教師調整教學、作業出題方式，引導學生思考、培養創造力。

我是廣告 請繼續往下閱讀
ChatGPT問世後掀起一股熱潮，有人擔憂學生會濫用ChatGPT寫作業、報告、論文等，國內大學已陸續公布防弊措施或指引。

台大今天舉辦杜鵑花節與學系、社團博覽會，校長陳文章會後接受媒體訪問認為，ChatGPT對於學生獲取知識是非常好的工具，但在培養創造力、領導力、情感表達上，ChatGPT比較難做到；台大對於ChatGPT抱持正面積極看法，鼓勵學生善用工具，而非仰賴。

陳文章說，ChatGPT對於既有知識較能表達，但新的、創造性、跨域整合知識不見得能表達完整，因此教師在考題、作業方面須做適當調整，不能再用既有題目，必須讓題目、作業更活潑，才能知道學生是否真的了解課程內容。

台大教務長王泓仁說，13日將在網站上公布ChatGPT的因應措施，主要是作業方面，會呼籲教師先用ChatGPT看一下標準答案，並建議未來教學、作業，要更著重引導學生思考，而非只用網上既有答案。

王泓仁說，該指引為教務處教發中心擬具，有關教學考試應用的注意事項，會更著重積極正面意義，提供師生參考，而非強迫。

此外，陳文章提到，台大未來在招生比例會調整，提升「繁星推薦」管道的比例，從現行10%逐年提升至15%，考試分發管道則稍減一些，主要目的在於，台大不只要收優秀學生，也希望照顧各城市發展與弱勢，希望做到「鄉鄉有台大」的理想。

陳文章說，教育部有規定「繁星推薦」上限為15%，但台大多年來未達到，因此已向教育部提出申請，預計以「逐年調整」的方式，逐步調升至15%，不會一步到位。

台大近450企業湧入徵才　陳文章指引學子兩產業趨勢

大學志願怎麼填？台大推適配系統、幫考生找適合系組

培育永續人才、解決國際議題　台大首創國際NGO人才學校

ChatGPT影響教育、多校研議規範　教育部將與大學討論

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀