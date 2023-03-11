台大13日公布ChatGPT指引　建議教師調整教學與出題方式

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台大今天舉辦杜鵑花節與學系、社團博覽會，校長陳文章會後接受媒體訪問認為，ChatGPT對於學生獲取知識是非常好的工具，但在培養創造力、領導力、情感表達上，ChatGPT比較難做到；台大對於ChatGPT抱持正面積極看法，鼓勵學生善用工具，而非仰賴。
陳文章說，ChatGPT對於既有知識較能表達，但新的、創造性、跨域整合知識不見得能表達完整，因此教師在考題、作業方面須做適當調整，不能再用既有題目，必須讓題目、作業更活潑，才能知道學生是否真的了解課程內容。
台大教務長王泓仁說，13日將在網站上公布ChatGPT的因應措施，主要是作業方面，會呼籲教師先用ChatGPT看一下標準答案，並建議未來教學、作業，要更著重引導學生思考，而非只用網上既有答案。
王泓仁說，該指引為教務處教發中心擬具，有關教學考試應用的注意事項，會更著重積極正面意義，提供師生參考，而非強迫。
此外，陳文章提到，台大未來在招生比例會調整，提升「繁星推薦」管道的比例，從現行10%逐年提升至15%，考試分發管道則稍減一些，主要目的在於，台大不只要收優秀學生，也希望照顧各城市發展與弱勢，希望做到「鄉鄉有台大」的理想。
陳文章說，教育部有規定「繁星推薦」上限為15%，但台大多年來未達到，因此已向教育部提出申請，預計以「逐年調整」的方式，逐步調升至15%，不會一步到位。