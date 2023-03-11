比林襄峮峮猛？「襄蔡Girl」超神反指標 義大利真炸裂了
世界棒球經典賽中華隊10日以11：7擊敗義大利，除了場上台灣英雄的努力奮戰之外，替中華隊吶喊應援的球迷也功不可沒。而網紅蔡阿嘎則化身「襄蔡girl」，發揮反指標之力，幫助義大利、荷蘭、古巴等隊加油，影片短短一天就吸引超過1.4萬人按讚。
記者潘毅/綜合報導
百萬網紅蔡阿嘎是忠實的棒球迷，更是中職中信兄弟的資深粉絲，他過去就表示，只要打開電視觀看比賽，自己支持的中信兄弟就很容易輸球，因此也自嘲成了「反指標」。
而昨（10）日晚間6點蔡阿嘎化身「襄蔡girl」，還把義大利國旗P在身體上，發揮自己反指標的力量，在影片中甜喊「最強啦啦隊『襄蔡girl』影片支援～要來強力帶賽了！義大利、荷蘭、古巴加油加油！炸裂義大利~一起炸裂義大利。」
而賽事結果，義大利強大的內野守備真的出了多次狀況，而且中華隊還打出3支全壘打，成功發揮反指標神力，讓蔡阿嘎忍不住笑稱「第一場就成功帶賽義大利～以下開放跟襄蔡女神告白！」，也讓1.4萬名網友驚呼「這下盤很穩喔」、「硬了...我是說拳頭」、「想炸裂螢幕是正常的嗎」、「這炸裂比林襄、峮峮還猛XD」、「檢舉的按鈕到底在哪裡」。