巷仔內／中俄當假想敵　美軍下一代步槍換新口徑彈藥

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二次大戰後，國際局勢演變為北大西洋公約對抗華沙公約的對抗格局，美軍根據二戰經驗於1953年研發出M14步槍，並採用7.62x51公釐子彈。但是在越戰期間，美軍發現M14步槍使用的7.62公釐子彈後座力太大，且M14的重量與長度不適合在越南叢林使用，性能不如越共的AK47步槍。因此在1964年換裝M16步槍，並改用5.56×45公釐子彈，與當時北約使用的7.62x51公釐步槍彈相比，5.56公釐子彈具有輕巧、後座力低等優點，5.56×45公釐子彈後來也成為北約與國軍制式規格子彈。
不過，5.56公釐子彈也有制止力低的缺點，隨著防彈背心使用軍用陶瓷防彈插板普及，5.56公釐子彈的貫穿力逐漸不敷需求，美軍內部從20多年前就有呼籲汰換5.56公釐子彈的呼聲。不過，美國在2001年開始進行阿富汗與伊拉克打反恐戰爭，由於恐怖分子通常不會穿防彈衣，因此研發新班用武器計畫受到擱置。
在川普總統上任後，反恐戰爭落入尾聲，重回到「大國競爭」，拜登政府上任後「反中抗俄」成為美國朝野共識，面對中俄軍事威脅，美軍未來在戰場上恐將面對身穿單兵防彈個裝的共軍與俄軍，因而在2021會計年度編列預算，提出「次世代班用武器計畫」（Next Generation Squad Weapons，NGSW）計畫的，汰換5.56公釐步槍彈。
2022年4月，美國陸軍宣布由德商西格＆紹爾(Sig Sauer)美國分公司獲得「次世代班用武器」標案，由MPX 為基礎改良的步槍和輕機槍款式取得XM5和 XM250編號，將取代現役美軍現役M4 步槍和M249班用機槍。
新一代班用武器採用6.8公釐口徑子彈，6.8公釐子彈射擊初速較5.56公釐子彈高，能夠在提高子彈貫穿力的同時，還兼顧步兵單位的彈藥攜帶量，符合美軍要求600公尺外打穿重型防彈背心的要求。
美軍預計2023年開始採購15,348把XM5步槍、1,704挺XM250班用機槍與11,994 具XM157瞄具配發部隊測試， 未來將以M5、M250和M157作為正式編號，並大量為第一線部隊換裝。
美軍換新彈藥國軍值得參考
由於班用武器換裝新口徑子彈作業耗資不斐，美軍目前僅計畫對步兵、偵察兵與戰鬥工兵等一線單位進行換裝，其餘二線後勤單位，仍將繼續使用M4系列卡賓槍。但是美軍一線部隊換裝新彈藥，意義相當重大。在俄羅斯入侵烏克蘭之際，美國再度將俄羅斯視為主要安全威脅；在印太地區，美中之間因為貿易與台灣問題摩擦加劇，美國同樣將中國視為假想敵，美國日後介入台海衝突也不無可能。
面對俄軍與共軍個人防護裝備提升，美軍換裝新彈藥為「超前部署」，預先強化火力提升抗中俄能力。美國作為北約組織的領頭羊，北約未來也可能跟進腳步，逐步換裝新彈藥。
國軍同樣使用美系5.56公釐班用武器子彈，面對共軍防護裝備，且美台軍事合作越來越密切，未來甚至不排除有並肩作戰對抗共軍的可能性。國軍雖然新一代步槍仍採用5.56公釐彈藥，但仍必須思考因應美軍換裝6.8公釐子彈可能帶來的衝擊與影響，及早評估因應之道。