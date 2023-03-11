LINE揭「兩狀況」帳號恐怕已被盜 搶救步驟學起來！
根據調研單位統計，LINE 在台灣擁有2100萬用戶數，平均一週使用率高達93％，顯示出台灣對於LINE的黏著度相當高，因此如果LINE帳號被盜可是會相當麻煩，除了對話紀錄、好友名單恐全部蒸發，同時還有可能會影響到自已的LINE好友。LINE台灣官方提醒，如果有以下兩狀況，可能是帳號被盜，且官方再次提醒，LINE帳號所設定的「電話」、「密碼」，與「簡訊認證碼」三項個資都不能分享給「任何人」，才可減少帳號被盜的可能性。
記者周淑萍/綜合報導
📍帳號被盜3前奏
但遇到什麼狀況有可能被盜帳號？如果真的不幸被盜帳號了，又該如何求助？LINE官方表示當遇到下面三種情況的時候，請務必要提高警覺，有極大的可能是帳號被盜的前奏：
📍兩狀況已經被盜
- 當有人藉由各種管道向你索取認證碼資訊。
- 在沒有發信給LINE的前提下，卻莫名收到「疑似假裝是LINE官方」的訊息。
- 曾下載並安裝非Apple Store或Google Play提供的應用程式
當警報響起時，請一定要提高警覺，同時謹記，「不要」把LINE帳號所設定的「電話」、「密碼」，以及LINE的「簡訊認證碼」給任何人，即便對方可能是你熟識的人，都不可貿然的提供相關資料。如果遇到下面兩種情況，顯示帳號被盜的機率相當高：
📍聯繫官方步驟
- 在沒有重複註冊LINE的前提下，自己無法登入LINE，且一直被登出。
- LINE帳號擅自發送訊息給朋友。
假如帳號真的被盜用，請盡快「由本人」向LINE客服回報，填寫客服「問題反應表」，完整填寫表單內容，客服會在24小時內回覆，並回信告知帳號目前的狀況。若客服已確認帳號被盜用，會將原先被盜用的帳號停權，同時引導建立新帳號，且用戶需要再次發信給客服，客服會協助轉移付費商品，包含貼圖、表情貼、主題、LINE POINTS、LINE Credit至新建立的帳號，約需要7~14個工作天。