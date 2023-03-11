賽琳娜靠藥物控制病情！遭嫌棄發胖 她哭認：我說謊了
30歲的美國小天后賽琳娜（Selena Gomez）是迪士尼童星出身，在2013年診斷出罹患紅斑性狼瘡，暫別演藝圈，2017年時紅斑性狼瘡復發導致腎臟受損，好友法蘭西亞瑞莎（FranciaRaisa）捐腎才保住一命，至今也依舊得服用藥物控制病情，不過藥物的副作用會使她體重上升，也因此飽受外界嘲笑，但她都以積極、樂觀的心態去面對，而她近來在紀錄片中，終於忍不住直言自己「說謊」，其實聽到那些攻擊言詞，她會難過到躲在房間偷哭，讓人心疼不已。
記者吳雨婕/綜合報導
賽琳娜表示當聽到批評她身材的評論時，她會選擇「說謊」，並在社群媒體上發照片，以及一些正能量的話語，但其實她非常在意，甚至會在房間裡崩潰痛哭，差點把眼睛哭瞎，「我發文的意思不是說這些不會影響我，而是我不想讓這些言論影響到其他正在跟我經歷同樣情況的人，我覺得不公平。」
賽琳娜上個月時曾透露，由於服用紅斑性狼瘡的藥物，會導致她的體重有波動，「當我服用它時，我就會水腫，這是很正常的，當我不吃藥時，我就會去減重。」接著她感性表示：「我發文只是想讓大家知道，那些跟我正在經歷同樣狀況的人，你很漂亮、你很棒。」
事實上，賽琳娜近期與前男友賈斯汀比伯的太太海莉因為「眉毛」槓上，海莉疑似公開嘲笑賽琳娜的眉毛，引來不少人撻伐，而「眉毛炎上」事件持續延燒，讓海莉的IG追蹤人數直接少了100萬，賽琳娜則是漲粉到3.9億，許多人發現蕾哈娜（Rihanna）、巨石強森（The rock）、麥莉（Miley Cyrus）、小甜甜布蘭妮（Britney Spears）等都退追海莉IG。