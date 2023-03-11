春遊台北這樣玩！情人節首選「這裡」 賞滿園玫瑰超浪漫
3月正式進入春暖花開，揮別冬日寒冷天氣，台北市各個角落紛紛盛開各式花卉，搭上口罩解封潮、白色情人節，到處都能看到幸福賞花的笑臉。《NOWnews今日新聞》搶在情人節前夕盤點出戶外花展，有在大安森林公園的牡鵑花季、陽明山竹子湖海芋季，還有情人節約會聖地「2023台北玫瑰花展」，整個花博新生公園滿滿玫瑰花，絕對能滿足愛侶們濃濃儀式感！
記者汪睿琦/綜合報導
🌸大安森林公園牡鵑花季
從3/1開始，台北大安森林公園中綻放數朵台北市花－牡鵑花，觀傳局攜手多家關注永續環保議題的民間企業，同步也在大安森林公園中種下數株花苗，更加美化台北市容。
除了牡鵑花季，觀傳局今（11）日也搶先公布3/13在捷運劍潭站台北表演藝術中心廣場，將有近3萬盆各式花卉組合成300多平方公尺打造的「花現蝶舞」城市花毯；3/18還會有「花伴野餐」活動，邀請民眾一同伴花野餐、聽音樂放鬆，度過美好的春日時光。
大安森林公園牡鵑花季 資料站
地點：台北市大安森林公園（捷運大安森林公園站下車）
時間：3月
「花現蝶舞」城市花毯 資料站
地點：台北表演藝術中心（捷運劍潭站下車）
時間：3/18～3/27
🌸陽明山竹子湖海芋季
陽明山長年以百花聞名，其中賞海芋田更是民眾平時就相當熱愛的活動之一。今年陽明山海芋重頭戲「竹子湖」花季將在白色情人節（3/14）當天開跑，其中「大賞園」今稍早更新花況，配上陽明山上艷陽高照的好天氣，民眾不妨趁情人節浪漫節日來場海芋之約喔！
陽明山竹子湖海芋季 資料站
地點：陽明山國家公園區 台北市北投區核心區
時間：3/14～4/23
🌸2023台北玫瑰展
情人節怎麼可以少得了玫瑰花！從3/1開始，台北玫瑰展在圓山花博公園新生園區浪漫登場，除了有滿園的玫瑰花園盛開綻放，活動中還有「玫好生活市集」可供民眾邊賞花邊吃美食、玩手做、聽音樂，超特別的玫瑰形狀雞蛋糕「玫瑰燒」，更有巨型玫瑰造景可以拍照打卡，處處都能看到浪漫「玫」景，現在就衝了吧！
2023台北玫瑰展 資料站
地點：花博公園新生園區（捷運圓山站下車）
時間：3/1～3/31