藍心湄「嚴重流血」卻不顧傷勢　暖心慰問一旁設計師

《女人我最大》網路節目《玩美研究室》由時尚教主藍心湄，擔任三月號主題策展封面人物，她分享一直以來對時尚、工作和生活各層面的「堅持」理念。藍心湄在拍攝過程中發生了一段小插曲，在換衣服時赫然發現被特殊設計的服裝嚴重刮傷流血，然而她不但不在意傷勢，反而立刻安慰一旁非常自責的設計師，並認為全心全意做好工作最重要，敬業完成拍攝的她「堅持」無論如何都要信任團隊，才能呈現好的作品。
記者侯家瑜/綜合報導
藍心湄在演藝圈屹立不搖38年，從唱跳歌手、主持到演戲，沒有任何框架的她，喜歡不停探索、嘗鮮，如同這次全新形象的拍攝，是由藍心湄相識已久的攝影大師林炳存執導，不斷透過鏡頭探索、傳達熱情，彼此默契極佳，造型也是合作很久的陳孫華老師，與台灣新銳服裝設計師吳可綺，以及沙布喇安德烈專業操刀量身訂製，搭配彩妝師張景凱、髮型師惠貞等，各方專業大師集合而成的頂級團隊，用不同角度敲出創意火花。工作上，藍心湄唯一「堅持」的，就是尊重每一個環節，放心交給每一位幕前幕後的專業夥伴，她只要盡情發揮、享受表演樂趣且沉浸其中，為角色創造靈魂，就能產出完美的作品。
即將邁入58歲的藍心湄，「堅持」傾聽自己內心的聲音，順著心去走，並多愛自己。她提到：「我們該堅持的，是現在的日子、未來的計劃和在乎自己的人，不要把無謂垃圾往心裡堆！就像家裡要定期掃除，心靈也要時時洗淨，心靈富有，人生才富足。以前，常聽到一句話『性格決定命運』。不！我覺得任何性格都有優點和缺點，選擇堅持的能力，才是決定人格，造就命運的關鍵。」