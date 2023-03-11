蔡佩軒「車上遇暴力」！傷人不見血 無法抵抗深受打擊
蔡佩軒最新創作〈Shit Happens〉，歌曲描述雖然在生活中會碰到鳥人鳥事，但還是要勇敢繼續生活，在當下也許感到挫折和打擊，但成長之後這些都會變成生命中的養分，讓生命更精彩。而此曲這是她的切身故事，在車上遇到語言暴力後創作出來的。
記者吳雨婕/綜合報導
2023年對蔡佩軒是全新的開始，她提到：「這首歌是我的真實故事，有一次在車上遭受到語言暴力很多針對性的負面評語，包括外型、歌聲、創作被批評的一文不值，第一次感受到語言傷人不見血，這種感覺太可怕了，尤其是在密閉空間當中逃無可逃，一直以來自己被教養成對事情應該要理性的溝通，面對猛爆性語言攻擊真的是毫無抵抗能力，在這件事之後我深受打擊，也開始懷疑自己的價值，後來我開始轉念把這件事當作是變成更好的催化劑，於是這首〈Shit Happens〉就在這樣的氛圍下被創作出來。」
蔡佩軒分享自己不太會與人發生正面衝突，碰到問題有爭執通常會選擇逃避型或冷戰的那種，「我會冷靜反思自己，再把問題點寫出來跟對方溝通，總之就是不是直球對決型的個性，面對無禮攻擊性的批評會被我直接拉黑，拒絕這種負面情緒來影響我。」
※【NOWnews 今日新聞
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