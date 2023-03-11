峮峮領「最香啦啦隊」合照！她哀怨孤獨站一邊 真相揭曉
第五屆世界棒球經典賽（WBC）A組預賽在台灣開打，而由中職各球隊的啦啦隊組成的「經典女孩」更成為場邊最亮眼的「嬌」點。日前中信兄弟Passion Sisters啦啦隊粉專貼出的一張照片，卻也意外掀起話題。
記者潘毅/綜合報導
中信兄弟Passion Sisters啦啦隊粉專在9日貼出一張照片，圖中包含峮峮、短今等5位知名啦啦隊女神，以及應援團團長「小白」都開心比出「T」字手勢合照。但仔細看照片最邊緣，卻發現有一頭金髮的啦啦隊女孩「秀秀子」，只站在一旁沒加入合照，臉上掛著有些哀怨的表情，雙手食指對抵盯著鏡頭。
這張照片發出後，不少球迷也紛紛在腦海中上演小劇場「秀秀子:人家也想拍，但人家不是中信兄弟的」、「是不是沒揪秀秀子一起拍XD」、「秀秀子表示：我也想加入一起拍」、「右邊表示，照相謀糾」、「秀秀怎麼這麼哀怨的站旁邊」。
但其實秀秀子是富邦Angels的成員，而這張合照的主軸是中信兄弟Passion Sisters啦啦隊；秀秀子也將這張照片轉發到個人IG上，表示「這張照片感覺有很多故事可以說，該不會是在預告，我即將加入⋯」，貼文獲得1.2萬名球迷、粉絲按讚。
秀秀子最後也說「沒有啦，但女孩們都好體貼，好久沒有在團體裡當小隻馬，迷路的時候有短今帶著我洲際啪啪走、貴貴還跟我說：我們都是你朋友呀，怎麼那麼暖心真的不要這麼好啦，我的魂要飄過去囉」，並附註照片純屬娛樂效果。