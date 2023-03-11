HBL／光復高中拚衛冕有奇招　主帥陳定杰秀「雙勝御守」

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開賽後兩隊互有往來，光復一度靠著內線優勢取得領先，但鄒子羲和林子皓先後投進外線，讓能仁反超比分。而且鄭名斈在第二節還剩下3分50秒，領到了第3犯，不得不下場休息。半場打完能仁王暐嘉得到14分，光復謝銘駿得到12分，能仁以35:34暫時領先。
第三節光復打出一波19:2的攻勢，該節最多領先到16分，不過在鄭名斈領到第4犯後，他們專注力下滑，讓能仁藉機靠著轉換得分，三節打完雙方只有8分的分差。
末節雙方轉換速度都很快，鄒子羲灌籃沒進，林恩宇推反擊完成三分打，讓光復再度領先到13分。隨著比賽時間流逝，留給能仁反攻的機會越來越少，雖然林子皓的三分讓球隊追到個位數，謝銘駿5犯畢業，但他們最終仍以8分差落敗。
賽後陳定杰說，「打進小巨蛋的沒有輸家」，也強調中場時有要球員放開來打，享受比賽，「我要他們臉上帶著微笑，這樣就不會壓力那麼大，輸球只會有遺憾、不應該覺得可惜。」
有媒體注意到他胸前的兩個御守，陳定杰也笑說這是自己的一些小迷信：「我有一個寫著勝字的幸運小物，但之前被和連勝鳳梨一起被收走了。我們學校老師很厲害，幫我去日本求了這個。」
陳定杰的御守來自於京都「大本山天龍寺」，據傳當初是足利尊氏為了撫慰後醍醐天皇的亡靈改建龜山天皇的離宮所成，至今已有684年的歷史。