賈靜雯奉旨談姊弟戀！吻25歲小鮮肉　竟是修杰楷要求的

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謝欣穎再搭林柏宏，演出浪漫的作家。被周刊報導王柏傑求婚2次失敗的她，被問到婚事澄清：「到底誰會求婚2次，我只覺得好好笑，明明沒有的事，我覺得可以當一則小說看。」她也坦言小倆口感情穩定，「我不會對婚姻恐懼，還沒結過婚當然嚮往婚姻，但是他沒有求過婚，在一起開心就好。」不過她承認喝醉時和王柏傑發生口角，真的PO文罵過他「王八蛋」，懊惱沒把文章設定私人觀看：「我應該要按摯友的。」
楊銘威、張軒睿演出一對同志，兩人吻戲拍了又拍，360度的畫面親好親滿，戲外被問到和柯震東經紀人Jessica的戀情，張軒睿大方認愛：「（我們）很好，謝謝。」女友很善良、很孝順，是他最欣賞的優點，想救場的楊銘威，前陣子在跟柯震東拍《乩身》，突然跳出來補一句：「我最近跟她相處時間比較多。」被張軒睿吐槽：「你這不是救。」
《此時此刻》劇情描述2020年一場意料之外的疫情，世界被迫停下腳步，新型態的戀愛實境秀節目《噢！新房客》因此誕生，預告曝光逾20位實力派夢幻級卡司，包括王淨、朱軒洋、宋芸樺、吳慷仁、林心如、林柏宏、林哲熹、林熙蕾、修杰楷、徐熙娣、張軒睿、郭雪芙、章廣辰、曾敬驊、黃路梓茵、賈靜雯、楊銘威、劉品言、劉俊謙、謝欣穎共同參與演出，勢必再掀現象級話題。