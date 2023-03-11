HBL／能仁與冠軍無緣　主帥剖析為何第三節大崩盤

111學年度HBL高中籃球聯賽甲級準決賽今在台北小巨蛋點燃戰火，能仁家商無緣上演奇蹟，尤其第3節崩盤成致命傷，明將與松山高中和南山高中之戰的敗隊，爭奪季軍。 我是廣告 請繼續往下閱讀 上半場能仁家商飆進6記三分球，加上嚴防迫使光復出現13次失誤，取得1分小幅領先，未料第三節卻是惡夢的開始，被光復拉出一波19：2的攻勢，無力回天。能仁家商主帥李正豪坦言，應變能力太慢，無法快速破陣，攻守都崩盤，成為分數瞬間被拉開的主因。李正豪進一步解釋，「賽前其實有針對光復的戰術進行剖析，也提醒球員要如何應對，無奈臨場反應太慢。其實我們上半場破解對手盯人防守還算成功，但下半場光復祭出2-2-1區域聯防，讓我們措手不及，第三節尾聲才回神，已經為時已晚。」能仁家商本季最多只能爭奪季軍，李正豪說，「希望球員能用享受比賽的心情，迎接本學年度最後一場戰役。」▲能仁家商主帥李正豪坦言，球員應變能力太慢，無法快速破陣。官方提供HBL／19：2海嘯攻勢一波帶走 光復擊敗能仁、挺進冠軍賽PLG／牧倫斯噴44分、24籃板搭配國王穩居第一 奪單月MVP獨家專訪／Curry經紀公司來台 揭開Octagon集團神秘面紗NBA／誰說國王是爛隊？有望終結連16年、聯盟最難堪紀錄