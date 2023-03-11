12年了傷痕仍在！311地震復原路漫長 福島核廢水難解
今（3月11日）是東日本大地震發生滿12年的日子，也象徵著福島核災12周年到來，災區復原之路固然漫長，但更讓居民、漁民恐懼的則是當時因地震導致核事故的福島第一核電站，產生的超過100萬噸污水，計畫今年春季或夏季起就要排入大海，不只中國、韓國不滿，許多在地漁民也表示憂慮，感覺「一切好像又回到原點」。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合外媒報導，2011年311大地震引發福島核事故，受損反應堆中的燃料棒至今未能完全取出，受輻射污染的雨水及地下水持續儲存在水缸中，由於空間就要耗盡、受污染的水已放滿了超過1000個水箱，只要這些水箱沒有處理、新的海底排水管道沒有就緒，就無法真正完成拆除與重建。
因此，日本計劃在未來幾個月內，經過特殊過濾與稀釋後，將核廢水開始排入太平洋。儘管國際原子能機構（IAEA）正在密切監督這一過程，仍引來中國、韓國和一些太平洋島國的抗議，當地漁民也擔心自己的漁獲名聲受損而賣不出去，即使水產有經過測試，證明可以安全食用。
日本政府已撥出至少500億日圓，來支持受負面消費情緒影響的日本漁業，但對福島漁民來說遠遠不夠：「我們福島絕對沒有做錯什麼，他們為什麼要搞砸我們的海洋？海洋不只屬於我們人類，何況它也不是垃圾桶。」
住在離福島第一核電站不遠的漁民Haruo Ono無奈指出，12年過去了，漁價好不容易開始有起色，他們的生活終於有望重回正軌，現在政府說要開始排放污水，一切想必又會回到原點，令他們很難接受。