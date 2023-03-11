孫生前女友被爆與魔獸有染！Wendy曬私訊怒罵：太荒謬
前NBA球星「魔獸」霍華德降臨台灣，加盟T1桃園永豐雲豹隊，掀起台灣籃壇一陣旋風，去年生日派對上更邀請眾多啦啦隊成員共襄盛舉，和美女們一起慶生，過得相當開心，他還按過雲豹啦啦隊裡的女神Wendy（林宛璇）的貼文讚，因此上了新聞，沒想到大陸抖音最近竟傳出他和Wendy過從甚密，甚至意外懷孕的傳言，Wendy也不忍了，首度在IG上澄清謠言。
記者江芷稜/綜合報導
Wendy是孫生前女友，不僅外型甜美，還有一雙大長腿，IG上擁有29萬名粉絲，在雲豹隊人氣相當旺，她在限時動態貼出網友私訊內容，竟是詢問她被大陸抖音平台瘋傳「魔獸把台妹肚子搞大」的謠言是否為真，她意外自己竟成了女主角，趕緊否認誤傳的消息，回覆網友「太鬧了不可能，這太鬧了吧」。
Wendy曬出在球場上和魔獸開心擊掌的照片，證實雙方互動良好，但對於懷孕消息則是嗤之以鼻，「一堆抖音不實謠言拜託別鬧，什麼肚子搞大，真的太荒謬了！別再亂炒新聞了！」而雲豹啦啦隊的總監曾出面表示，球團禁止啦啦隊員與球員來往，只要被發現的話雙方都將被重罰，這個規定還被稱為「霍華德條約」，難怪Wendy聽聞這項傳聞，會主動跳出來澄清。