賈永婕應援中華隊「只穿比基尼看球」　回想：哪來的勇氣

孫生前女友被爆與魔獸有染！Wendy曬私訊怒罵：太荒謬

▲電豹女成員Wendy（林宛璇）被傳出與魔獸有染，忍不住上網澄清謠言。（圖／翻攝自璇璇IG）
▲電豹女成員Wendy（林宛璇）被傳出與魔獸有染，忍不住上網澄清謠言。（圖／翻攝自璇璇IG）

記者江芷稜/綜合報導

前NBA球星「魔獸」霍華德降臨台灣，加盟T1桃園永豐雲豹隊，掀起台灣籃壇一陣旋風，去年生日派對上更邀請眾多啦啦隊成員共襄盛舉，和美女們一起慶生，過得相當開心，他還按過雲豹啦啦隊裡的女神Wendy（林宛璇）的貼文讚，因此上了新聞，沒想到大陸抖音最近竟傳出他和Wendy過從甚密，甚至意外懷孕的傳言，Wendy也不忍了，首度在IG上澄清謠言。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲▼桃園雲豹職籃啦啦隊「Leopard-Girls」電豹女成員林宛璇（Wendy璇璇）因為球隊贏球，開心PO出辣照。（圖／翻攝自璇璇IG）
▲桃園雲豹職籃啦啦隊女神林宛璇（Wendy）因為球隊贏球，開心PO出辣照，被魔獸按讚上了新聞。（圖／翻攝自璇璇IG）
▲身高175公分的Wendy，身材纖細勻稱。（圖／翻攝自Wendy IG）
▲身高175公分的Wendy，身材纖細勻稱。（圖／翻攝自Wendy IG）
▲被封為「國民女友」的Wendy林宛璇 ，被爆出與人夫曖昧。（圖／翻攝自Wendy林宛璇FB）
▲被封為「國民女友」的Wendy林宛璇 ，外型相當甜美。（圖／翻攝自Wendy林宛璇FB）
▲孫生女友林宛璇（Wendy）日前遭爆料「在夜店勾搭人夫」。（圖／翻攝自Wendy IG）
▲林宛璇（Wendy）與孫生交往時，經常一起上通告。（圖／翻攝自Wendy IG）
Wendy是孫生前女友，不僅外型甜美，還有一雙大長腿，IG上擁有29萬名粉絲，在雲豹隊人氣相當旺，她在限時動態貼出網友私訊內容，竟是詢問她被大陸抖音平台瘋傳「魔獸把台妹肚子搞大」的謠言是否為真，她意外自己竟成了女主角，趕緊否認誤傳的消息，回覆網友「太鬧了不可能，這太鬧了吧」。

▲Wendy曬出與魔獸開心擊掌的畫面。（圖／翻攝自Wendy IG）
▲Wendy曬出與魔獸開心擊掌的畫面。（圖／翻攝自Wendy IG）
▲Wendy否認與魔獸關係親密的謠言，希望網友不要太鬧了。（圖／翻攝自Wendy IG）
▲Wendy否認與魔獸關係親密的謠言，希望網友不要太鬧了。（圖／翻攝自Wendy IG）
Wendy曬出在球場上和魔獸開心擊掌的照片，證實雙方互動良好，但對於懷孕消息則是嗤之以鼻，「一堆抖音不實謠言拜託別鬧，什麼肚子搞大，真的太荒謬了！別再亂炒新聞了！」而雲豹啦啦隊的總監曾出面表示，球團禁止啦啦隊員與球員來往，只要被發現的話雙方都將被重罰，這個規定還被稱為「霍華德條約」，難怪Wendy聽聞這項傳聞，會主動跳出來澄清。

《黑暗榮耀》留伏筆！宋慧喬走進監獄　網友瘋傳第三季

專訪／《黑的教育》成金馬遺珠！蔡凡熙：記住角色就好

黃曉明復婚破局！被抓包帶「翻版Angelababy」回家見父母

林襄「中華啦啦隊應援服」螞蟻腰太兇！25萬人見影片驚呼

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀