補足蛋荒缺口 陳吉仲：下週有100至200萬顆雞蛋進口台灣
國內蛋荒尚未完全緩解，該如何解決？農委會主委陳吉仲今（11）日到高雄視察抗旱灌溉措施時表示，國內雞蛋產能正陸續回穩，到年底前會以專案進口方式，補足短期雞蛋不足，下週會有100萬至200萬顆雞蛋進口台灣。
記者李琦瑋／台北報導
因應國內蛋荒，目前已有第一批雞蛋從國外進口，陳吉仲表示，國內雞蛋產能已見谷底，目前陸續回穩，以現在南部天氣來看，適合雞蛋生產，且禽流感疫情亦獲控制。離需求仍有不足的部分，到年底前會持續以專案進口方式，補足短期雞蛋不足。
陳吉仲指出，專案進口除了既有的日本、美國、澳洲外，還增加了土耳其、泰國、菲律賓、巴西等國。目前除了澳洲每週會有固定雞蛋進口外，土耳其也確定會有專船進口台灣；另泰國、菲律賓距離台灣更近，近日在檢疫、衛生證明程序走完後，下週會有100萬至200萬顆雞蛋進口台灣。
陳吉仲說，國內蛋農復養、增養大幅度進行中，相關數據顯示國內產量正在回穩中，期待未來自產能滿足國內供應。
另外，遭國民黨立委王鴻薇點名為蛋荒下台負責，陳吉仲回應，自己出身農家，農委會同仁也會盡全力照顧農民，除了補足雞蛋需求，也推動禽舍改建，解決30、40年以來的問題，若雞蛋調度無法滿足消費者，「個人進退我也強調，在位每一天我全力以赴，如果做不好我當然會負責」。