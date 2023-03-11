孫協志甜攜夏宇童看經典賽！見1場面嗨翻：眼淚快飆出來
藝人孫協志熱衷棒球運動，時不時也會帶著「好朋友」夏宇童到球場看球。昨（10）日小倆口也在台中洲際棒球場見證中華隊擊退義大利，拿下本屆WBC經典賽首場勝利，現場的加油聲也讓夏宇童看到眼淚快飆出來，孫協志則形容，「至今依舊迴盪在耳邊！」
記者詹鎰睿/綜合報導
夏宇童昨晚先在社群平台曬出頭戴中華隊帽子的自拍照，興奮寫下：「義大利7：11中華隊，現場真的嗨爆！眼淚快飆出來~好開心今天到現場支持！中華隊繼續加油！辛苦了~！」孫協志則忍到今天中午才發文形容心情，「昨夜的激動的吶喊聲，至今依舊迴盪在耳邊！」
他說，「很榮幸能在現場參與到這場經典戰役，現場嗨翻天啦！」最後也向球員、教練團以及所有球迷們致敬，也希望接下來面對荷蘭、古巴，中華隊也能拿下勝利，直呼：「大家繼續拚命應援！繼續為台灣，為中華隊加油！#野球魂#世界棒球經典賽#前進東京#台灣加油#TeamTaiwan#燒聲。」
事實上，孫協志不僅熱衷棒球比賽，也經常發文力挺球員，例如前幾天中華隊球員郭天信，因熱身賽表現不盡理想，遭到大批網友湧入開罵，孫協志則表示，「穿上這件繡著CT的藍白球衣，是無上的榮耀，卻也無比的沉重，但我絕對相信，沒有選手是不想為國爭光的…一堆人就開始酸來酸去、罵來罵去的，何必呢？」