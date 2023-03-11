在台京都美人返鄉探親　曝「2道日本料理」台灣難吃到

17LIVE近來正展開跨國活動「Global Sakura Party in Tokyo」，各地區人氣主播們爭取前進東京，參加睽違3年的跨國線下活動「東京線下櫻花派對」。除了40位日本各地人氣主播難得聚集，還有台灣、香港、新加坡、馬來西亞、菲律賓、美國等各地區主播，飛往日本參加，各國主播將一起體驗各種日式經典遊戲和美食。其中台灣區代表主播中，身分特別的日本美女悠希，是位住在台灣的京都美人，她期待回到家鄉京都探訪親友，還想吃些牛肚鍋、馬肉刺身等，台灣很難吃得到的日本料理。 我是廣告 請繼續往下閱讀 「JK制服女神」可凡準備入住、開箱玩具總動員飯店，期待穿和服或是JK制服拍照。愛出國旅遊的Debby，今年這已是第三趟出國旅遊，說起櫻花季，她最難忘和家人同遊名古屋，欣賞櫻吹雪美景，也笑說自己到了藥妝店，看到什麼都想買，只希望別買到行李箱裝不下。▲Debby難忘和家人同遊日本。（圖／Debby提供）因工作之便，常有機會赴日的甜馨，這次除了賞櫻之外，還期待與嫁到日本的好友相見。擁有好歌喉的魚魚游，這趟也帶上媽媽、阿姨同行，就是為了讓2位壽星到輕井澤慶生行程，「我發現自己到日本旅遊特別愛走路散步，走的步數是在台灣的好幾倍，而且還不覺得累。」▲甜馨期待與嫁到日本的好友相見。（圖／甜馨提供）「樂天正妹MC」沐妍現身經典賽 頭舉台灣國旗喊到沙啞孫生私下偷關心前女友 「林襄一舉動」讓他鬆口氣「國民前妻」鄭家純談婚姻生活哭了 老公喝醉整夜睡路邊胡瓜贊助飯錢！小禎、胡釋安同遊香港 差點淚灑迪士尼