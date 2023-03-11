NASA也上了一課！加拿大小學生發現過敏藥上太空竟成劇毒
加拿大有一群小學生發現了NASA科學家都不知道的事，注射型腎上腺素「EpiPen」可以用來抑制急性過敏，但是被當作抗過敏藥物使用的「EpiPen」，若被帶上太空則可能會轉變成有毒物質。這群小學生如今正在設計一款「太空膠囊」，可以保護「EpiPen」在太空不會變質，並將在今年6月到弗吉尼亞州的NASA研究中心，向外界展示他們的研究結果。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《LiveScience》報導，這群來自渥太華的小學生們，參與了學校的資優生學習計畫 (PGL)，展開宇宙輻射對腎上腺素影響的實驗研究。而他們的實驗項目，也被NASA選上作為「Cubes in Space」計劃的一部分，這是NASA專為學齡兒童而設的全球STEM計劃。
學生們將腎上腺素樣本放入小小的方盒中，通過高空氣球或火箭送到太空邊緣，然後在樣本回到地球後，再對樣本進行測試。結果發現，87%的樣本含有純腎上腺素，而另外13%則已經轉化為具有劇毒的「苯甲酸衍生物（Benzoicacid）」，協助這些小學生進行實驗的渥太華大學，也證實了發現的真實性。
宇宙輻射是由星體釋放出的極高能量的粒子組成，地球的大氣層保護了地球上的生命免受這種輻射的影響，但長時間暴露於宇宙輻射的太空人，則面臨著顯著的健康風險，包括輻射症候群和罹患癌症的潛在機會增加的風險。
而實驗發現宇宙輻射也對諸如腎上腺素之類的化學物質產生影響，讓本來是抗過敏藥物的「EpiPen」成為劇毒。
這群小學生們現在正在設計一個太空膠囊，以保護「EpiPen」在太空中不會變質。他們將繼續實驗，並在6月份前往維吉尼亞州的NASA研究中心，向外界展示他們的發現。