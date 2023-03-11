籃籃見經典賽首勝噴淚！1暖舉被拍超美：我以中華隊為榮
中華隊昨（10）日成功擊敗強敵義大利，拿下本屆經典賽首場勝利，也感動全台無數球迷，身為經典女孩啦啦隊成員籃籃，也在現場喜極而泣，與大家享受這光榮的夜晚，其中籃籃與隊友孟潔抱在一起哭的畫面就被拍了下來，瞬間引起粉絲熱烈討論。
記者詹鎰睿/綜合報導
籃籃今在IG貼文寫下贏球的心情：「敬禮！我們贏球啦～謝謝所有辛苦奮戰的球員們，帶給我們這麼精彩、感動的球賽，你們是我們的驕傲，以身為中華隊啦啦隊為榮，今天也要努力加油起來！」
可以從照片看到籃籃臉上充滿感動又開心的表情，一邊哭一邊跟大家一起為中華隊的勝利慶祝跳舞，其中籃籃抱著另一位女孩孟潔，兩人頭頂著頭，彼此互相鼓舞的畫面美到不行，也讓大家充分感受到現場有多麼熱血、多麼催淚。孟潔也在IG秀出這張照片，直呼：「超棒！！你們是台灣的驕傲，站在應援台上滿滿的興奮，我的雙下巴也很興奮，不斷起雞皮疙瘩，今天繼續吃『荷包蛋』再贏下去！」
貼文也立刻吸引上萬人按讚，「這張拍太好了吧！好感動」、「籃籃好可愛，籃籃辛苦了，中華隊加油」、「看到你們淚灑球場還蠻感動的，一起繼續幫中華隊加油」、「哭哭怎麼還是那麼可愛呀」、「籃孟連線，一定要贏」、「第一張100分」。