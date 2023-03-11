春風進攻髮香特區！猛拍女神林襄特寫 助理狠嗆：噁爆了
台灣本土天團玖壹壹的成員春風，昨（10）日現身台中洲際棒球場觀賞經典賽，特別坐在靠近啦啦隊的髮香特區，感受女神們的風采，熱愛吐槽他的女助理「菸酒拉」也陪同出席，結果春風不斷狂拍啦啦隊，對準林襄時還特意拉近鏡頭，被助理嗆聲說「噁爆了」，相愛相殺的互動，逗樂許多粉絲！
記者江芷稜/綜合報導
玖壹壹這次受邀為世界棒球經典賽創作主題曲《世界都看見》，超級熱血的搖滾曲風，聽來令人振奮，並和啦啦隊員一起拍攝MV，鼓勵球迷支持運動，成員春風也親臨球場，觀賞中華隊和義大利隊的對決，見證台灣的首場勝利，並用手機錄下全場熱鬧場面，記錄啦啦隊員活力四射的身影。
春風在IG限時動態更新近況，他先把鏡頭對準Yuri陳怡叡，並伸出手掌擺出抓取的動作，極力想跟女神互動，女助理看到很無言，要他「不要鬧了啦！噁爆了」，他隨後把鏡頭轉向林襄，不斷拉近鏡頭，想捕捉女神手比愛心的特寫，被一旁的女助理開玩笑說「好噁心」。
春風隨後轉頭改拍女助理，發出想嘔吐的聲音，並標註林襄跟女助理的差別是「天堂地獄」；中華隊奪下勝利時，他激動地用手勾住女助理脖子，右手握拳猛蹭女助理的頭，菸酒拉則是擺出一副厭世的表情，冷眼看著春風的反應，2人搞笑互動，笑翻了一堆粉絲。