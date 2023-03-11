經典賽／貿協董事長黃志芳昨開球　助陣中華隊奪首勝

我是廣告 請繼續往下閱讀
貿協指出，由經濟部國際貿易局主辦、外貿協會執行的「台灣精品」計畫，集結台灣產業界的菁英，是彰顯台灣品牌價值與魅力的象徵，盼透過WBC這場世界級賽事，讓來自全球的頂尖選手、貴賓親身體驗台灣最好的產品，更全力為中華隊加油。
貿協表示，台灣身為高階運動健身器材生產王國，具備有強大的研發技術，此次各國選手在台中洲際棒球場重訓室熱身訓練使用的許多健身器材，就集結了喬山、岱宇、力伽及明躍國際等台灣精品獲獎企業結合智慧訓練及綠色節能特色的產品。
此外，這次來台的選手、貴賓也能透過體驗不同的台灣精品消費性電子產品，感受到台灣身為「科技之島」的特色，包含球員娛樂室中PX大通的4K HDR無線影音分享器，以及做為球員伴手禮的民傑資科手機備份神器Qubii Duo備份豆腐等，讓選手們感受台灣科技創新。
貿協提到，台灣精品除了透過台灣優質產品讓國外球員、貴賓認識台灣，此次也首次與中華隊專屬應援啦啦隊冠名合作，以「台灣精品，經典女孩」為名，與超強啦啦隊卡司一起做為選手們最堅強的後盾；現場大銀幕、全壘打牆等也處處可以看到台灣精品為本屆經典賽拍攝的形象影片及標誌，場外活動攤位也設置經典女孩人型拍照區及趣味互動遊戲與球迷同樂。
台灣精品全力助陣經典賽，集結台灣最優質產品及專業設備，協助選手能有好的表現，3月10日中華隊與義大利的關鍵比賽由黃志芳代表台灣精品開球，中華隊亦不負眾望，以11比7拿下首場重要勝利，盼今晚與荷蘭隊的比賽，能再下一城。
更多「經典賽開打」相關新聞。