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經典賽／神奇！捷克突破160公里火球　1：0領先日本

▲「令和怪物」佐佐木朗希火球連發，未料卻先掉分。（圖／美聯社／達志影像）
▲「令和怪物」佐佐木朗希火球連發，未料卻先掉分。（圖／美聯社／達志影像）

記者廖聿偉/綜合報導

WBC世界棒球經典賽B組預賽，二連勝的日本今要碰上捷克，國際賭盤一面倒看好日本能大勝過關，但日本仍不敢輕敵，以主力球員迎敵，仍希望以分組第一晉級，本場比賽由「令和怪物」佐佐木朗希掛帥，同時大谷翔平將擔任指定打擊，繼續扛起第三棒。此役日本前5棒與昨日韓戰相同。

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佐佐木朗希開賽就火球連發，頻頻飆出100mph(約161.1公里)速球，連續解決兩個人次，未料被捷克三棒Marek Chlup敲出二壘安打，下一棒Martin Cervenka擊出滾地球，未料游擊手中野拓夢卻出現暴傳，捷克先馳得點；佐佐木朗希隨即回穩，再送出一次三振，未讓失分再擴大。

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▲日本隊經典賽二刀流好手大谷翔平，今以指定打擊身份上場，擔任第三棒。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本隊經典賽二刀流好手大谷翔平，今以指定打擊身份上場，擔任第三棒。（圖／美聯社／達志影像）
日本先發打序

第1棒　中外野　努特巴爾

第2棒　右外野　近藤健介

第3棒　指定打擊　大谷翔平

第4棒　三壘　村上宗隆

第5棒　左外野　吉田正尚

第6棒　二壘手 山田 哲人

第7棒　一壘手 山川 穗高

第8棒  游擊手 中野 拓夢

第9棒  捕手　甲斐 拓也

投手  佐佐木朗希

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捷克先發打序

第1棒　游擊手 Vojtech Mensik

第2棒　DH  Eric Sogard

第3棒　中外野　Marek Chlup

第4棒　捕手　Martin Cervenka

第5棒　右外野　Matej Mensik

第6棒　一壘手 Martin Muzik

第7棒　左外野 Willie Escala

第8棒  三壘手 Filip Smola

第9棒  二壘手 Jakub Hajtma

投手  Ondrej Satoria

▲Ondrej Satoria開局威風八面，面對前4名打者，投出3次三振。（圖／美聯社／達志影像）
▲Ondrej Satoria開局威風八面，面對前4名打者，投出3次三振。（圖／美聯社／達志影像）

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