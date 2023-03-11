經典賽／神奇！捷克突破160公里火球 1：0領先日本
WBC世界棒球經典賽B組預賽，二連勝的日本今要碰上捷克，國際賭盤一面倒看好日本能大勝過關，但日本仍不敢輕敵，以主力球員迎敵，仍希望以分組第一晉級，本場比賽由「令和怪物」佐佐木朗希掛帥，同時大谷翔平將擔任指定打擊，繼續扛起第三棒。此役日本前5棒與昨日韓戰相同。
記者廖聿偉/綜合報導
佐佐木朗希開賽就火球連發，頻頻飆出100mph(約161.1公里)速球，連續解決兩個人次，未料被捷克三棒Marek Chlup敲出二壘安打，下一棒Martin Cervenka擊出滾地球，未料游擊手中野拓夢卻出現暴傳，捷克先馳得點；佐佐木朗希隨即回穩，再送出一次三振，未讓失分再擴大。
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日本先發打序
第1棒 中外野 努特巴爾
第2棒 右外野 近藤健介
第3棒 指定打擊 大谷翔平
第4棒 三壘 村上宗隆
第5棒 左外野 吉田正尚
第6棒 二壘手 山田 哲人
第7棒 一壘手 山川 穗高
第8棒 游擊手 中野 拓夢
第9棒 捕手 甲斐 拓也
投手 佐佐木朗希
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捷克先發打序
第1棒 游擊手 Vojtech Mensik
第2棒 DH Eric Sogard
第3棒 中外野 Marek Chlup
第4棒 捕手 Martin Cervenka
第5棒 右外野 Matej Mensik
第6棒 一壘手 Martin Muzik
第7棒 左外野 Willie Escala
第8棒 三壘手 Filip Smola
第9棒 二壘手 Jakub Hajtma
投手 Ondrej Satoria