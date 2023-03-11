Pro對決！Xiaomi 13 PK iPhone 14 徠卡加持有比較香？
小米上週(3/9)公布Xiaomi 13在台上市計劃，其中Xiaomi 13 Pro價格突破3萬元，要價34888元，一舉突破Xiaomi 12 Pro售價26999元的高價，成為小米目前最貴的機種。這次價格會飆漲跟搭載徠卡鏡頭應該有不少關聯，《NOWnews今日新聞》直接拿來與iPhone 14 Pro 進行對決，看看有徠卡加持的Xiaomi 13 Pro真的會比較香嗎？
記者周淑萍/綜合報導
Xiaomi 13 Pro配備徠卡專業光學三鏡頭，從硬體、軟體及成像，到相機UI/UX設計都和徠卡有深度合作，Xiaomi 13 Pro復刻徠卡Leica Vario-Summicron 1.19-2.2/14-75 ASPH相機系統，搭載5000萬像素三鏡頭相機，涵蓋14mm徠卡超廣角鏡頭、23mm徠卡廣角主鏡頭到75mm徠卡浮動長焦鏡頭。主鏡頭使用1吋IMX989感光元件，搭配防眩光塗層的加持下，在有高低光源的環境下可以擁有更好的成像品質同時降低噪點。其中，專為人像設計的 75mm長焦鏡頭能模擬單眼等級內部對焦技術，能在10cm到無限遠的對焦距離中，營造更自然散景效果。
這次還有一個很大的賣點，為了更有「徠」味，特別加入「徠卡經典」與「徠卡生動」兩大攝影風格。「徠卡經典」的特色在於保留明暗區域之間的真實對比度，確保影像中白平衡的準確；而「徠卡生動」進行適度的亮度與飽和度調整。另外，提供四款「人像大師鏡頭」，包含35mm人文黑白鏡頭、50mm人像旋焦鏡頭、75mm經典肖像鏡頭與90mm人像柔焦鏡頭，讓相機增加了可玩性。
實際短時間的上手體驗Xiaomi 13 Pro，最大的感受是，Xiaomi 13 Pro的確可以輕鬆拍出好照片！以這次的賣點「徠卡經典」與「徠卡生動」風格來說，兩個風格第一眼的差異會在明暗度的調整和膚色的飽和度，實際在戶外拍攝，「經典」風格保留了暗部的氛圍，適合拍攝像是老街、光影豐富的長廊，更具有質感；「生動」則較為討好被AI寵壞的眼球，像是夜景、食物等都會更加吸睛。
另外就是「大師鏡頭」，徠卡經典黑白照片，在35mm人文黑白鏡頭之下，搭配上經典或是生動風格，在黑灰白之間的層次確實有著頗為細膩表現；人像也是一大強項，50mm旋焦鏡頭演算出徠味十足的背景，75mm自動3.2倍長焦拍攝，壓縮空間帶來的人像照片，輕鬆營造凸顯主角，背景模糊的散景大片。
現場也和iPhone 14 Pro快速的對決，以往安卓陣營的手機都會刻意的拉亮整體照片的顏色，會覺得照片成功不會出錯，但卻少了一點暗部的處理，少了空間氛圍，這次Xiaomi 13 Pro在經典風格裡，可以感受到向高階相機靠攏的誠意，不會是AI感強烈的照片，而是更具有單眼的細膩。
但34888元的售價已小米來說是在台灣最貴的一款小米手機，業者也信心滿滿的向《NOWnews今日新聞》表示，以同規格的產品來看，Xiaomi 13應該算是具有市場競爭力。有了「徠卡」加持，預料能吸引不少攝影玩家，而從另一角度來思考，想入手小紅點的「徠卡」，Xiaomi 13 Pro的34888元捏不上去，同樣有「徠卡」護體的Xiaomi 13 售價26,888元，真的算夠香了！