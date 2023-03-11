綠營基層促參選　黃國書：能贏任何角色都願意

我是廣告 請繼續往下閱讀
民進黨台中市黨部黨代表何昱奇今天接受媒體聯訪時表示，立委選戰民進黨即將開始提名作業，台中市第6選區的黨內基層，十分擔心區域陷入分裂危機，雖然民進黨在南投立委補選勝出，但仍然是要在全台各地保持高度警戒。
何昱奇說，這席立委是否該禮讓黃國書，應該由第6選區的選民民調決定，如果黃國書獲得選區多數選民認同，那應該尊重多數，給黃國書機會好好用服務來救贖年輕威權時代的錯誤，並持續培養黨內人才，完成世代交替任務。
黃國書今天到台中市南區參加公益活動，他接受媒體聯訪時表示，現在是自由球員，「不是說我想上場就能上場」，他不一定能上場打擊，如果能幫球隊獲勝，他當打擊教練也可以，但怎麼幫球隊在艱困選戰打贏，這需要大家一起合作思考，只要能幫民進黨打贏選戰，「任何角色我都願意」。
黃國書說，現在民進黨的初選機制正在進行，他尊重黨最後的決定，最重要大家都有共同目標，就是2024總統要贏、立法委員席次要守住，他這時候沒有任何個人去留的考量，他有責任要幫民進黨守住這一席。
對於有泛綠民眾質疑線民案，黃國書說，他在第一時間就勇於面對也坦承，同時對社會道歉，他已經把政治責任承擔起來，也勇於認錯，當時犯下的錯誤，現在要用贖罪的心情來作好每一件政治工作，他的任期還沒結束，在結束前要把所有的工作做好。（編輯：黃世雅）1120311