矽谷銀行倒閉！存戶狂打電話領無錢：人生中最糟的18小時

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《紐約郵報》報導了泰納的遭遇，而泰納正是許多與矽谷銀行有往來的客戶寫照。泰納是一位手底下擁有63位員工的公司CEO，兩年前因為風險融資而與矽谷銀行展開合作，泰納表示，「所有人都說矽谷銀行是一家很棒的銀行」，然後她就從新聞上看到矽谷銀行股價暴跌，進而宣布倒閉的消息。
泰納說自己的心情就是「純粹而徹底的恐慌」，因為她在矽谷銀行還有至少1000萬美元的存款，看到新聞後她瘋狂地試圖與銀行聯繫，但對方不接電話，之後只回了一則短訊表示，銀行「正在解決問題」。泰納無奈地說，這就是她所得到的全部答覆，不禁形容自己正在經歷「人生中最糟糕的18個小時」。
事實上還有許多投資人直接衝到矽谷銀行的曼哈頓分行，希望能提領出現金，人潮多到銀行必須報警。而在聯邦存款保險公司接手後，將保證每個存款人都可以提出25萬美元，至於存款高過這個數字的存款人，想要收回資金，就要等到矽谷銀行的資產被拍賣，或是有其他銀行願意接手之後。
儘管矽谷銀行倒閉事件讓華爾街出現恐慌情緒，不過有分析師表示，還不至於引發類似金融海嘯期間的骨牌效應，但由於矽谷銀行是科技公司和風投的重要參與者，倒閉後確實會讓相關公司的資產面臨很大程度的不確定性。