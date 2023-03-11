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史哲赴劇組探班　笑虧鄭文堂為戲曬出口罩痕

▲文化部長史哲（右）今（11）日專程前往《鹽水大飯店》拍片現場探班，向導演鄭文堂等人打氣鼓勵。（圖／文化部提供）
▲文化部長史哲（右）今（11）日專程前往《鹽水大飯店》拍片現場探班，向導演鄭文堂等人打氣鼓勵。（圖／文化部提供）

記者李琦瑋／台北報導

由公視台語台製作的劇集《鹽水大飯店》，正於高雄大社拍攝，文化部長史哲今（11）日特地帶著消暑的冬瓜檸檬，前往豔陽下的拍片現場探班，向導演鄭文堂、林志儒，以及主要演員張耀仁、洪毓璟與劇組人員打氣鼓勵。史哲還笑虧鄭文堂為戲曬出口罩痕。

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《鹽水大飯店》為公視台語台與綠光全傳播公司聯合出品，是由曾獲威尼斯影展國際影評人週獎、金馬獎、金鐘獎等多項國際影視大獎的鄭文堂，以及多次奪下金鐘獎及印度國際影展金孔雀獎的林志儒所執導的時代劇，改編《鹽水大飯店：戴振耀的革命青春》一書。

該劇集記錄台灣農運先驅、前行政院農業委員會副主委戴振耀的年少歲月，以戴振耀夫婦的愛情故事，以及一起長大的兄弟情誼為主軸，見證台灣在1970年代的革命青春。亦是高雄市政府的「高雄人」影劇投資範疇從電影擴展到影集製作的首部作品。

文化部表示，今天拍攝的場景，就搭設在當時耀伯躲藏的余家魚塭旁，史哲表示，「透過實景拍攝彷彿再見耀伯在高雄，參與奮鬥的青春歲月」。

史哲現場與飾演青壯時期戴振耀的演員張耀仁互動，讚許其細膩的表演呈現，傳遞出耀伯的樸實與爽朗。同時也與老友鄭文堂聊起，在南部拍片因為天空晴朗、日照時數夠長，每天都可以多搶拍2到3小時的工作時間，史哲笑虧為了這多幾個小時的陽光，鄭文堂都被南部驕陽曬出口罩痕了。

史哲表示，影視作品是國家文化力的重要展現，就任文化部長一個多個月，兩次前往劇組探班，就是希望能夠瞭解疫後整體台灣影劇製作的狀況。

他說，目前亦積極整合文化部內相關部門及法人，期待透過投資、補助及友善環境等措施，鼓勵拍攝更多台灣的故事及場景，並與國際合作，共同為壯大台灣文化內容努力，讓更多屬於台灣精神的影視作品被看見。期待盡快讓全國觀眾在螢幕上看到《鹽水大飯店》，這部屬於台灣民主近代史的精彩好劇。

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