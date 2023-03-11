史哲赴劇組探班　笑虧鄭文堂為戲曬出口罩痕

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該劇集記錄台灣農運先驅、前行政院農業委員會副主委戴振耀的年少歲月，以戴振耀夫婦的愛情故事，以及一起長大的兄弟情誼為主軸，見證台灣在1970年代的革命青春。亦是高雄市政府的「高雄人」影劇投資範疇從電影擴展到影集製作的首部作品。
文化部表示，今天拍攝的場景，就搭設在當時耀伯躲藏的余家魚塭旁，史哲表示，「透過實景拍攝彷彿再見耀伯在高雄，參與奮鬥的青春歲月」。
史哲現場與飾演青壯時期戴振耀的演員張耀仁互動，讚許其細膩的表演呈現，傳遞出耀伯的樸實與爽朗。同時也與老友鄭文堂聊起，在南部拍片因為天空晴朗、日照時數夠長，每天都可以多搶拍2到3小時的工作時間，史哲笑虧為了這多幾個小時的陽光，鄭文堂都被南部驕陽曬出口罩痕了。
史哲表示，影視作品是國家文化力的重要展現，就任文化部長一個多個月，兩次前往劇組探班，就是希望能夠瞭解疫後整體台灣影劇製作的狀況。
他說，目前亦積極整合文化部內相關部門及法人，期待透過投資、補助及友善環境等措施，鼓勵拍攝更多台灣的故事及場景，並與國際合作，共同為壯大台灣文化內容努力，讓更多屬於台灣精神的影視作品被看見。期待盡快讓全國觀眾在螢幕上看到《鹽水大飯店》，這部屬於台灣民主近代史的精彩好劇。