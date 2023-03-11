黨內初選禁掛「賴清德同框」看板 綠委：避免資源大戰
民進黨10日發函各地方黨部，要求有意參選立委初選的從政黨員，到初選時程結束前，均不得懸掛和黨主席、副總統賴清德的合影看板、文宣；也不能出現「賴清德唯一支持」等字眼。對此，民進黨立委鍾佳濱說，自己尊重也會遵照辦理。民進黨面對大選要團結，他會換掉去年縣長初選、今年拜年時與賴清德同框的看板；黨內不具名的立委也表示，初選期間不與賴清德同框影響不大，但可以藉此避免看板、資源大戰是好事。
記者黃宣尹／台北報導
民進黨立委黨內初選將自本月20日開始登記，中央黨部昨日發函給各地方黨部指出，「有意參加立委初選同志，即日起至初選時程結束前，不得懸掛或製作與賴清德主席合影之看板或文宣」，亦不得出現「賴清德唯一支持」等相關文字，以維護黨內公平、公正之競爭機制，避免因看板、文宣內容而誤導民眾。
函文還指出，若發現有懸掛或製作和賴清德合影看板或文宣的情事，請地方黨部勸導當事人立刻撤下或停止發放；倘不聽從勸導，請地方黨部提報中央黨部組織部，組織部將陳送2024大選提名策略小組討論，嚴重者將依照黨評議機制議處。
民進黨立委鍾佳濱說，對於這樣的規定，自己尊重也會遵照辦理。民進黨面對大選要團結，個人有沒有受到影響都是其次，自己最近的看板都是單獨的照片，不過有些去年縣長初選、或是今年過年拜年的看板，，是有與賴清德同框的，會把這些舊看板換掉，整體沒有受到影響。
民進黨立委何志偉表示，上次市議員選舉的時候，黨內也有此道德規勸，畢竟總統蔡英文跟賴清德都是民進黨的公共財，這樣的規定是為了公平起見。
不具名的民進黨立委也說，現在面對的畢竟只是黨內初選，不掛與賴清德同框的看板影響不大，且如此可以避免看板、資源大戰，「我認為是好的」。