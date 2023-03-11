好吃好玩在萬巒！好客產業博覽會擊鼓開市

「2023萬巒好客產業博覽會」今(11)日起一連兩天在萬巒國中登場，由萬巒鄉長林國順敲響銅鑼盛大開展，集結在地商家以及六堆12鄉區共同參展，超過60個攤位展出特色產品，把萬巒所有好吃、好玩的全部集合到萬巒國中，還有超過百種特色商品大方送，展現南部客庄滿滿的熱情！
記者陳美嘉／高雄報導
萬巒是今年「第58屆六堆運動會」主辦鄉區，3月11、12日來自全台的客庄團體紛紛齊聚萬巒，「好客產業博覽會」藉此擴大舉辦。萬巒鄉長林國順致詞時提到，今年萬巒用各種方式將六堆12鄉區，那麼美麗、好玩的地方、有一直流傳到現在，富有內涵的文化，邀請大家來認識六堆的文化歷史，產業博覽會兩天，歡迎多多來現場支持萬巒在地小農。
「萬巒好客產業博覽會」除了呈現萬巒在地特產優質可可、香醇咖啡、蜂蜜、百香果及芒果等農特產品，還有許多客家風味美食以及藍染手作；此外，特別規劃「萬巒展區」介紹萬巒特有的自然環境、水文生態，並從客家文化、歷史介紹全台保留最完整的傳統客家聚落-五溝水等。
在「六堆展區」也邀請了來自內埔鄉「東片社區寶石村生態博物館」、高樹鄉「大路關文化驛站」、六龜區「十八羅漢山自然人文協會」等參展，介紹六堆地區的優質社區、美景遊程，還有更多來自六堆鄉區的特色產品。