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《黑暗榮耀2》凶手爆冷門結局看到傻！宋慧喬:涎鎮好冤枉

▲宋慧喬主演的《黑暗榮耀2》正式上線。（圖／林智妍IG、Netflix）
▲宋慧喬主演的《黑暗榮耀2》正式上線。（圖／林智妍IG、Netflix）

記者陳雅蘭/綜合報導

以下有劇情透露！！！慎入！！！
韓劇《黑暗榮耀2》正式上線，文同珢（宋慧喬 飾）的復仇血路讓人直呼痛快，霸凌幫4人自相殘殺，朴涎鎮（林智妍 飾）、全宰寯（朴成勳 飾）、李蓑羅（金赫拉 飾）、崔惠程（車珠英 飾）、孫慏梧（金建宇 飾）各個下場淒慘，而殺害孫慏梧的真凶另有其人，使得涎鎮「半冤枉」入獄；文同珢跟朱如炡（李到晛 飾）的感情也開花結果；結尾更出現18年前的「恩人」，大結局不只殘暴，還集結動人與浪漫情節，使得該劇話題討論不斷。

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▲劇中，孫慏梧腦袋開花慘死。（圖／Netflix）
▲劇中，孫慏梧腦袋開花慘死。（圖／Netflix）
孫慏梧第一季就預告死期將至，原以為殺人凶手在第二季第10集水落石出，涎鎮持洋酒瓶讓孫慏梧腦袋開花，但孫慏梧並非就此身亡，他用最後一口氣死命呼喊睡在隔壁的金京蘭（安索約 飾），金京蘭見狀嚇壞，想起孫慏梧曾對她做的一切，決定送他上西天；金京蘭驚慌失措，求救高中好友文同珢，成功讓朴涎鎮當上真正的殺人凶手。

▲劇中，朴涎鎮殺人、霸凌事蹟全曝光，被媽媽、老公、女兒拋棄，最終入獄。（圖／Netflix）
▲劇中，朴涎鎮殺人、霸凌事蹟全曝光，被媽媽、老公、女兒拋棄，最終入獄。（圖／Netflix）
朴涎鎮殺人被揭發，霸凌事蹟也被李蓑羅全數公開，而朴涎鎮的媽媽則因撞死人自身難保，決定拋棄女兒，朴涎鎮成了孤兒還被河度領（鄭星一 飾）「休妻」，女兒河睿帥（吳智律 飾）亦「不要媽媽」，加上幫金京蘭背黑鍋，朴涎鎮成了全劇沒人愛的最慘女二。

▲▼劇中，李蓑羅殺人未遂，崔惠程（下）變啞巴。（圖／Netflix）
▲▼劇中，李蓑羅殺人未遂，崔惠程（下）變啞巴。（圖／Netflix）
▲▼劇中，李蓑羅殺人未遂，崔惠程（下）變啞巴。（圖／Netflix）
 
李蓑羅因為吸毒被逮，頻頻找崔惠程出氣、口出惡言，崔惠程一氣之下公開李蓑羅的不雅片，李蓑羅怒髮衝冠拿起鉛筆往崔惠程的喉嚨攻擊，最後依涉嫌殺人遭逮入獄；崔惠程則因此失聲，還慘被全宰寯拋棄。

▲劇中，全宰寯失明、溺「水泥」。（圖／Netflix）
▲劇中，全宰寯失明、溺「水泥」。（圖／Netflix）
全宰寯因拋棄崔惠程，使得崔惠程懷恨在心，在文同珢的「建議」下，在對方的眼藥水動手腳，全宰寯在開車時點入，因視線變模糊被卡車撞上，失明的他逃到工地大樓頂樓，最終被「神祕人」推下墜樓，泡在水泥中垂死掙扎。至於「神祕人」的身分，鏡頭大大特寫河度領的領帶，任觀眾聯想。

文同珢假借多人之手，成功鏟除霸凌5人幫後，意外得知房東奶奶是她的高中救命恩人，原來當時文同珢跟奶奶不約而同跳江，最後拉著彼此繼續活下去；只不過文同珢報仇完仍有尋短念頭，在朱如炡媽媽的求助下，文同珢跟朱如炡談戀愛，並決定成為對方的「報仇家教」，助男友為父報仇之路一臂之力。

《黑暗榮耀》總計16集已全數在Netflix上架。

▲劇中，金京蘭才是殺害孫慏梧的凶手。（圖／Netflix）
▲劇中，金京蘭才是殺害孫慏梧的凶手。（圖／Netflix）
▲宋慧喬是房東奶奶18年前的救命恩人。（圖／Netflix）
▲文同珢是房東奶奶18年前的救命恩人。（圖／Netflix）
▲劇中，文同珢跟朱如炡交往，展開復成第二篇章。（圖／Netflix）
▲劇中，文同珢跟朱如炡交往，展開復成第二篇章。（圖／Netflix）
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