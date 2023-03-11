《黑暗榮耀2》凶手爆冷門結局看到傻！宋慧喬:涎鎮好冤枉

韓劇《黑暗榮耀2》正式上線，文同珢（宋慧喬 飾）的復仇血路讓人直呼痛快，霸凌幫4人自相殘殺，朴涎鎮（林智妍 飾）、全宰寯（朴成勳 飾）、李蓑羅（金赫拉 飾）、崔惠程（車珠英 飾）、孫慏梧（金建宇 飾）各個下場淒慘，而殺害孫慏梧的真凶另有其人，使得涎鎮「半冤枉」入獄；文同珢跟朱如炡（李到晛 飾）的感情也開花結果；結尾更出現18年前的「恩人」，大結局不只殘暴，還集結動人與浪漫情節，使得該劇話題討論不斷。
我是廣告 請繼續往下閱讀
朴涎鎮殺人被揭發，霸凌事蹟也被李蓑羅全數公開，而朴涎鎮的媽媽則因撞死人自身難保，決定拋棄女兒，朴涎鎮成了孤兒還被河度領（鄭星一 飾）「休妻」，女兒河睿帥（吳智律 飾）亦「不要媽媽」，加上幫金京蘭背黑鍋，朴涎鎮成了全劇沒人愛的最慘女二。
李蓑羅因為吸毒被逮，頻頻找崔惠程出氣、口出惡言，崔惠程一氣之下公開李蓑羅的不雅片，李蓑羅怒髮衝冠拿起鉛筆往崔惠程的喉嚨攻擊，最後依涉嫌殺人遭逮入獄；崔惠程則因此失聲，還慘被全宰寯拋棄。
全宰寯因拋棄崔惠程，使得崔惠程懷恨在心，在文同珢的「建議」下，在對方的眼藥水動手腳，全宰寯在開車時點入，因視線變模糊被卡車撞上，失明的他逃到工地大樓頂樓，最終被「神祕人」推下墜樓，泡在水泥中垂死掙扎。至於「神祕人」的身分，鏡頭大大特寫河度領的領帶，任觀眾聯想。
文同珢假借多人之手，成功鏟除霸凌5人幫後，意外得知房東奶奶是她的高中救命恩人，原來當時文同珢跟奶奶不約而同跳江，最後拉著彼此繼續活下去；只不過文同珢報仇完仍有尋短念頭，在朱如炡媽媽的求助下，文同珢跟朱如炡談戀愛，並決定成為對方的「報仇家教」，助男友為父報仇之路一臂之力。
《黑暗榮耀》總計16集已全數在Netflix上架。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110